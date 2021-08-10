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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.21 19:30

Академия телевидения провела урок в котельной

Это урок для учеников прошёл не в классе, а на производстве. Будущие журналисты – участники проекта «Академия телевидения» отправились на экскурсию на котельную «Северная», где им рассказали об особенностях работы в теплоснабжающей организации.

Мурманская котельная «Северная» была построена и введена в эксплуатацию в 1965 году. Здесь можно увидеть все этапы процесса теплоснабжения: от лабораторных исследований до подачи горячей воды в квартиры северян.

Ребята поднялись на центральный пульт котельной. Увидели своими глазами как выглядит факел в топке, ознакомились с мазутным хозяйством.

Для учеников проекта «Академии телевидения» экскурсию по всем значимым цехам провела руководитель АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Северная» котельная обеспечивает тепло и горячее водоснабжение в домах более 88 тысяч жителей города Мурманска. Дети узнали, как все это происходит, какие основные показатели отслеживают на котельной, кто здесь работает, кто причастен к теплу и обеспечивает горячую воду в домах жителей Мурманска».

Во время экскурсии будущие журналисты узнали много интересного. Причём не только о тонкостях этого, между прочим, опасного производства, но и том, как трудятся и сколько зарабатывают сотрудники. Некоторые, узнав подробности, даже захотели работать здесь. Правда, сразу в должности директора.

Милана Федорова, ученица проекта «Академии телевидения»: «Мне кажется, это интересно. Ходить, всё проверять. Быть директором строгим».

На предприятии воспитанники Академии телевидения брали интервью у сотрудников и руководителя, снимали и фотографировали производство. Директор компании АО «МЭС» Алла Павловна отметила вовлеченность ребят, заинтересованность и подготовку к визиту в котельную. Собранный ими материал ляжет в основу журналистских работ.

Анфиса Кислицина, ученица проекта «Академии телевидения»: «Я могу из этого сделать какой-нибудь видеоролик, показать его потом маме, папе, выложить его куда-нибудь».

Такие занятия в Академии телевидения помогают ребятам расширить свой кругозор, больше узнать о важных и востребованных профессиях в нашем городе. Возможно, это зарождение новой традиции, которая будет полезна для мурманских школьников.

Отметим, что уже в сентябре стартует новый сезон проекта «Академия телевидения». Будут открыты курсы для начинающих блогеров, журналистов и ведущих. Подробности можно узнать на сайте tv51.ru, в группе «ВКонтакте» academ_tv или по телефону 75-31-31.

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