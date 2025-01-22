«Академия телевидения» стала партнёром Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России»

Студенты уже начали готовить материалы к номинациям, но для большего погружения в сферу предпринимательства организовали пресс-конференцию с представителями общественной организации «Опора России».

На встрече они узнали не только о бизнесе, но и волонтёрстве и благотворительности.

Алексея Кривенко в предпринимательство привело желание работать на себя и самому нести ответственность за все решения. Случай помог выбрать направление бизнеса. Мужчина купил несколько чехлов на свой телефон, подумал и решил открыть магазин по продаже аксессуаров для мобильных устройств.

Алексей Кривенко, индивидуальный предприниматель: «Я не собирался и хотел быть предпринимателем. Но так сложились обстоятельства, поэтому я уже не мог отступить назад. Сначала началось всё с открытия одного магазинчика, потом нужно было расти. Сейчас уже у нас четыре магазина в сети, где уже присутствуют и другие виды бизнеса».

А вот Константин Котловский в бизнесе много лет. С 1997 года его семья занимается визуальным оформлением столицы Заполярья, и многие мурманчане видели работы его компании.

Константин Котловский, бизнесмен, председатель Мурманского регионального отделения «Опора России»: «Все торговые комплексы, которые вы в Мурманске знаете, наша компания оформляла. У нас семейный бизнес с супругой».

Многие предприниматели, состоящие в отделении «Опора России», занимаются не только своим бизнесом, но и волонтёрством. Многие из них собирают игрушки, которые потом передают в центры помощи, организовывают сборы, а также участвуют в ежегодной акции «Ёлка желаний», чтобы дать детям всё, что они не могут себе позволить в виду обстоятельств.

Участники конференции пришли на пресс-конференцию в мурманскую медиашколу «Академия телевидения» не только рассказать ученикам насколько сложно и ответственно вести свой бизнес, но и показать, что помогать нуждающимся важно для каждого. Студенты курсов журналистики подготовили свои вопросы.

Елена Скороходова, студентка «Академии телевидения»: «Я хочу спросить, во-первых, что представляет из себя «Опора России», чем они занимаются в целом».

София Журавель не планирует начинать своё дело, однако хочет знать, насколько сложно быть предпринимателем. Девушка поделилась с нами вопросами, которые хотела бы задать на пресс-конференции.

София Журавель, студентка «Академии телевидения»: «Сегодня у нас пресс-конференция с членами «Опоры России». Мы собрались с предпринимателями, чтобы узнать, что такое бизнес, предпринимательское волонтёрство, потому что в будущем будем участвовать в конкурсе. Хотим узнать, как и что происходит».

По итогам пресс-конференции студенты напишут свои материалы, сделают подкасты и интервью, которые отправят на конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Принять участие в нём могут не только ученики «Академии телевидения», но и все желающие. Подробности можно знать на сайте, перейдя по QR коду.