«Академия Яндекса» начинает учебный год

«Питон» - язык программирования, который используют практически во всех сферах жизни - от медицины до космоса. Старшеклассники Мурманска учатся кодированию на базе лицея «Академии Яндекса».

Трудно найти старшеклассника, который бы никогда не слышал об одном из самых популярных языков программирования с именем чешуйчатого - «Питон». Им пользуются во всем мире и в YouTube и в NASA. На самом деле, такой способ кодирования назван в честь «Летающего цирка Монти Пайтона» и теперь ему обучают в лицее «Академии Яндекса».

Олег Ляш, преподаватель лицея «Академии Яндекса»: «После окончания первого года обучения они получают возможность обучения по промышленному программированию, где задачи приземлены к решению реальных вещей. Их очень много, это не самый просто курс и каждое занятие - это больше 14 задач».

Занятия по программированию проводят преподаватели арктического университета, их выбрали представители «Яндекса». Что же касается обучающихся, то им тоже пришлось пройти серьёзное тестирование перед поступлением.

Полина Митрохова, ученица лицея «Академии Яндекса»: «Было два этапа отбора: тест, основанный на программе 7-го класса по математике, дальше был второй этап – собеседование, во время которого преподаватели задавали вопросы, чтобы понять, не списывали ли мы».

За два года слушатели попробуют свои силы в творческих проектах: разработке веб-приложений, чат-ботов и пользовательских интерфейсов. Занятия проходят в вечернее время и не пересекаются со школьными уроками. Программа обучения бесплатная для всех учеников. Главное требование лицея - не ленится и строго выполнять все домашние задания.