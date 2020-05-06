Акции «Георгиевская ленточка» состоится и в этом году!

15 лет в этом году исполняется акции «Георгиевская ленточка». Вопреки всем преградам, связанным с пандемией, она проходит в Заполярье и в этом году. Получить один из символов мужества, героизма нашего народа и Великой Победы по-прежнему можно из рук волонтёров.

Ленточки, в комплект к которым прилагаются буклеты с инструкцией, как правильно носить украшение, будут раздавать кондукторы автобусов и троллейбусов. Часть лент передана на предприятие «Электротранспорт».

Получить символ Победы бесплатно, в рамках акции, можно в аптеках, магазинах и других общественных местах.

Напомним, носить ленту надо обязательно на груди, у сердца. Крепить символ на сумки, автомобили, детские коляски нежелательно.

Всего в рамках акции до 9 мая включительно северянам передадут более тысячи ленточек, сообщила Елизавета Кирьянова, руководитель Центра развития волонтёрского движения.