Акция «Авто новый год» состоялась на дорогах ЗАТО Александровск

Сотрудники ГИБДД совестно с юными инспекторами движения останавливали водителей, напоминали им о соблюдении правил дорожного движения и дарили приятные подарки.

Завидев проблесковые маяки, водители обычно снижают скорость и настрижено смотрят в сторону инспектора: а, вдруг, остановит. Но в это раз документы на автомобиль и права полицейские не проверяют. Только напоминают правила и раздают подарки.

Евгений Петухов, начальник отдела ГИБДД ЗАТО Александровск: «Данная акция направлена на создание среди участников дорожного движения стойкого, уверенного отношения к соблюдению ПДД».

В акции «Авто новый год» принимают участие и местные школьники. Именно они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Конечно, ребятам немного холодно, но ради впечатлений, которые испытывают автолюбители, общаясь со сказочными персонажами, готовы потерпеть.

- Мы получили заряд эмоций. Всем всё понравилось.

Дед Мороз и Снегурочка сами неплохо знают правила дорожного движения, ведь участие в акции принимают школьники из общества юных инспекторов.