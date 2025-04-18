Акция «Белый цветок» много лет объединяет на благие дела активистов школы №1 города Полярного

Несколько лет назад финансовая поддержка потребовалась семье Анастасии Власенко. На призыв откликнулись школьники и учителя первой погодинской школы Полярного. Совместными усилиями им удалось собрать необходимую на лечение ребёнка Анастасии сумму.

Анастасия Власенко, участник акции, г. Полярный: «К сожалению, все думают, что беда не коснется их. Но в мою семью она пришла. И благодаря школе мой ребёнок вернулся к здоровой жизни».

Средства школьники собирали в рамках традиционной акции «Белый цветок»: добрая инициатива объединяет детей, родителей и педагогов. История благотворительного события началась для учебного учреждения около 15 лет назад.

Мария Вивдюк, инициатор акции «Белый цветок», г. Полярный: «Так получилось, что однажды мальчику нашего города потребовалась финансовая помощь. Его родители, что можно было, нашли, но нужно было ещё. Это и стало мотивом зарождения чудесной традиции в нашей школе – акции «Белый цветок».

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Эти деньги идут на благотворительность - на помощь тому, кому это действительно нужно. Что уже много лет первая школа и делает».

Основателем благотворительной акции считается царская семья – её члены первыми создали и начали продавать белые цветы, ставшие символом милосердия и человеколюбия. Школьники Погодинской школы научились мастерить изделия из самых необычных материалов, например, в рамках ярмарки можно было приобрести мыло в форме лилий или брелоки с изображением роз.

Ксения Лось, участница акции, г. Полярный: «Я могу, конечно, всё купить, если денег хватит. Но я очень хочу помочь детям».

Сергий Мищенко, настоятель храма Николая Чудотворца, г. Полярный: «Когда человек приступает к этом уделу, он является сотворцом блага - он приобщается душой и сердцем к этому удивительному делу. Я очень рад, что на протяжении 15 лет в нашей школе занимаются таким делом, дети к нему приобщаются».

Более 70 тысяч рублей учащимся школы удалось выручить с благотворительной ярмарки. Около половины средств дети передали через храм Николая Чудотворца на помощь участникам спецоперации, вторая половина пойдёт на реабилитацию воспитанника первой Погодинской школы, для которого ребята и создавали белые цветы.