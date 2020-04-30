Акция «Бессмертный полк» пройдёт дистанционно

Из-за пандемии шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится 9 мая в формате видеотрансляции на одноименном портале.

Чтобы стать участником народного шествия, надо заполнить форму на сайте «Бессмертный полк России» или на сайте проекта «Банк памяти». Волонтёры создадут единую базу данных, фотографии защитников Родины и их родственников добавят в видеоряд, который будут транслировать в День Победы.