Акция «Ёлка желаний» подарила юному северянину отличный хоккейный матч

Акция «Ёлка желаний» уже много лет помогает исполнить детские мечты. Помочь в этом может любой желающий. Но новогоднее желание юного Егора вызвался исполнить губернатор Мурманской области.

В Новый год желания загадывают многие. А для воплощения в жизнь некоторых из них нужна дополнительная помощь.

Акция «Ёлка желаний» уже много лет помогает исполнить детские мечты. Помочь в этом может любой желающий. Но новогоднее желание юного Егора вызвался исполнить губернатор Мурманской области.

Парень, не смотря на юный возраст, рассудительно решил загадать не материальные подарки, а посещение хоккейного матча. Крики трибун, эпичные схватки за владение шайбой и звуки рассекающих лёд коньков – вот самые незабываемые впечатления. Тем более, что играет наша «Арктика».

Егор, участник акции «Ёлка желаний»: «День шикарный! Всё хорошо. Хоккей отличный».

Несмотря на напор противника в первом периоде «Арктика» разбила «Калугу» со счётом 4:3, подарив мурманским болельщикам ещё один повод гордиться любимой командой.

Но неожиданным сюрпризом для юного болельщика стал, конечно, его сопровождающий, который оказался не меньшим хоккейным фанатом.

Губернатор не только сводил юношу на матч, но и организовал экскурсию в Центре управления регионом. Здесь можно и об области больше узнать, и то, как с помощью современных информационных систем решают вопросы жителей, северное сияние увидеть, если вдруг ещё не успел.

Егор, участник акции «Ёлка желаний»: «Никогда такого не видел. Очень рад. Много фоток. Думаю, что много кто будет завидовать - двенадцатилетний мальчик встретился с губернатором!».

Егор действительно счастливчик. Если год начинать также хорошо, то можно быть уверенным, что он пройдёт незабываемо.