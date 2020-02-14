На мосту через Кольский залив временное отключение освещения и светофоровВремя уходит – Мише Жукову необходима наша помощь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.20 19:30

Акция «Научный бум» прошла в музее

Яркая акция «Научный бум» собрала в музее Полярного более 500 александровцев. О самых интересных и загадочных местах области, о флоре и фауне юным посетителям рассказали сотрудники научно-исследовательских институтов.

Спагетти из рукколы, усыпанное икрой из апельсинового сока - этот шедевр модной молекулярной кухни появился благодаря усилиям суши-шефа Игоря Малышева, который из обыденного процесса приготовления еды сделал настоящее шоу.  

Игорь Малышев, суши-повар, г. Снежногорск: «У меня всё пошло не по плану. Грубо говоря, я здесь начал заниматься импровизацией. За счёт того, что блюдо расщепляется на молекулы, задействованы и физика, и химия, все точные науки».

Не так давно Игорь стал членом Гильдии шеф-поваров России, он постоянно совершенствует свои навыки. Теперь он твёрдо решил осваивать блюда высокой кухни. А вот участникам акции «Научный Бум» в городском музее Полярного предстоит узнать ещё много интересного.

Евгений Сентябов, старший научный сотрудник лаборатории промысловой океанографии Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Наука – штука интересная, но гораздо она интересней для молодого поколения.  Наука - это не только скучные учебники, это эксперименты и исследования, например, те, которые учёные океанологи делают в Ледовитом океане и на его побережье».

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мне кажется, было бы интересно всем поучаствовать в интерактивной выставке, рассказывающей о Могильном озере. Это загадочное озеро привлекает к себе учёных со всей страны. Водоём стал источником мифов и легенд, настоящим кладом для исследователей. Студент Мурманского государственного арктического университета Константин Москвин в составе научной экспедиции в 2017-2018 годах смог лично убедится в необычных свойствах Могильного».

Константин Москвин, студент 4-го курса МАГУ, г. Мурманск: «Рядом с озером был установлена наша полевая лаборатория, где мы изучали  содержание кислорода, а вот анализ воды на содержание тяжёлых металлов проводили уже в здании».

Первые научные учреждения Кольского Заполярья появились именно в Александровске более века назад. Упоминания об этом можно найти в архивах историко-краеведческого музея.

Татьяна Пашкова, ведущий специалист научно-организационного отдела Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Мы учёные, мы  обязаны вести работу по популяризации знаний. Это замечательный музей, который делает очень много, чтобы поддерживать культуру. А популяризацию считаю главной задачей учёного».

Евгений Сентябов, старший научный сотрудник лаборатории промысловой иконографии Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Надо учиться получать знания, анализировать все знания, они  всё равно пригодятся в жизни».

Итогом «Научного Бума» стали многочисленные восторженные отзывы. К слову, научные выставки в музее ещё можно успеть посетить. Экспозиции будут открыты  до 22 февраля включительно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
Сергей
13.02.20 21:56
Хотелось бы узнать список домов,которые будут переселены в 2020г в связи реновацией Больничного городка в 2021году?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире23:30Городские хроники (6+)00:00«Genesis. Наш путь». Концерт, часть 1 (12+)01:10«Медленное ТВ-Камин».
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 562 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика