Акция «Научный бум» прошла в музее

Яркая акция «Научный бум» собрала в музее Полярного более 500 александровцев. О самых интересных и загадочных местах области, о флоре и фауне юным посетителям рассказали сотрудники научно-исследовательских институтов.

Спагетти из рукколы, усыпанное икрой из апельсинового сока - этот шедевр модной молекулярной кухни появился благодаря усилиям суши-шефа Игоря Малышева, который из обыденного процесса приготовления еды сделал настоящее шоу.

Игорь Малышев, суши-повар, г. Снежногорск: «У меня всё пошло не по плану. Грубо говоря, я здесь начал заниматься импровизацией. За счёт того, что блюдо расщепляется на молекулы, задействованы и физика, и химия, все точные науки».

Не так давно Игорь стал членом Гильдии шеф-поваров России, он постоянно совершенствует свои навыки. Теперь он твёрдо решил осваивать блюда высокой кухни. А вот участникам акции «Научный Бум» в городском музее Полярного предстоит узнать ещё много интересного.

Евгений Сентябов, старший научный сотрудник лаборатории промысловой океанографии Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Наука – штука интересная, но гораздо она интересней для молодого поколения. Наука - это не только скучные учебники, это эксперименты и исследования, например, те, которые учёные океанологи делают в Ледовитом океане и на его побережье».

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мне кажется, было бы интересно всем поучаствовать в интерактивной выставке, рассказывающей о Могильном озере. Это загадочное озеро привлекает к себе учёных со всей страны. Водоём стал источником мифов и легенд, настоящим кладом для исследователей. Студент Мурманского государственного арктического университета Константин Москвин в составе научной экспедиции в 2017-2018 годах смог лично убедится в необычных свойствах Могильного».

Константин Москвин, студент 4-го курса МАГУ, г. Мурманск: «Рядом с озером был установлена наша полевая лаборатория, где мы изучали содержание кислорода, а вот анализ воды на содержание тяжёлых металлов проводили уже в здании».

Первые научные учреждения Кольского Заполярья появились именно в Александровске более века назад. Упоминания об этом можно найти в архивах историко-краеведческого музея.

Татьяна Пашкова, ведущий специалист научно-организационного отдела Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Мы учёные, мы обязаны вести работу по популяризации знаний. Это замечательный музей, который делает очень много, чтобы поддерживать культуру. А популяризацию считаю главной задачей учёного».

Евгений Сентябов, старший научный сотрудник лаборатории промысловой иконографии Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО»: «Надо учиться получать знания, анализировать все знания, они всё равно пригодятся в жизни».

Итогом «Научного Бума» стали многочисленные восторженные отзывы. К слову, научные выставки в музее ещё можно успеть посетить. Экспозиции будут открыты до 22 февраля включительно.