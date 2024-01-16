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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.24 19:30

Акция «Новогоднее чудо» продолжает радовать юных северян

Праздники закончились, но чудо продолжается. Сегодня к детям из Мурманской областной больницы приехали волшебники из Единого волонтёрского центра, чтобы порадовать их сладкими подарками в рамках завершения предновогодней благотворительной акции.

Акция «Новогоднкее чудо» подходит к концу. Более 400 северян осуществили заветные желания ребят оставшихся без попечения родителей по всему региону, тем самым подарили им настоящую сказку. А помогали в координации, сборе и логистике неравнодушные волонтёры, благодаря которым все подарки были доставлены в срок.

Завершается проект на красивой ноте - сюрпризом для пациентов детской областной больницы.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Уже стало традицией, что мы не в первый раз в нашей детской областной больнице дарим радость тем, кто остаётся здесь на лечение на Новый год. Маленький сладкий подарок для детей, для мам, которые остаются здесь на новогодние праздники с ребёнком, это тоже доброе и небольшое новогоднее чудо. Мы желаем всем детям здоровья и хорошего настроения. Надеюсь, что по назначению врачей они все подарки вскроют, будут радоваться больше, улыбаться и здоровыми быстрее вернутся домой».

Партнёрами акции вот уже на протяжении нескольких лет выступает крупная сеть розничных магазинов. Они собирают сладкие подарки с учётом пожеланий целевой аудитории. В наборах есть и шоколад, и мармелад, и печенье. Всего в этом году было собрано более 350 кг лакомств.

Антон Кузнецов, директор филиала АО «Тендер» Мурманской области: «Так сложилось, что один из наших сотрудников тоже активно участвует в волонтёрских движениях. Он работал на территории рядом с больницей, у него возникла идея, что детям нужно внимание. Само собой мы не оставили это без внимания и таким образом эта традиция зародилась».

Хоть есть много сладкого и вредно, но только не в праздники. Такие маленькие радость поднимают моральный дух детей и помогают им легче переносить расставание с домом.

Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «С большим воодушевлением и радостью они это восприняли. В очередной раз продлить праздники, ощущения Нового года, чуда какого-то. Когда вдруг посреди рабочей недели появляются волшебники, которые дарят эмоции, когда эмоции подкрепляются приятными сладостями, конечно, кому это может не понравится?».

К слову, в этом году акция состоялась в юбилейный 15 раз, а организаторы не собираются останавливаться на достигнутом.

Комментарии

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