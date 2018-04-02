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День за днём с «Арктик-ТВ»02.04.18 19:30

Акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» привлекает все больше неравнодушных северян

Об акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» знают многие жители Мурманска, а за помощью в благотворительный фонд, основанный на добровольных пожертвованиях горожан, обращаются даже из соседних муниципалитетов.

Благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» успешно работает в Мурманске с 2012 года. В ней принимают участие предприятия и организации области, а также все неравнодушные жители. Основная цель проекта - помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. Распределение денежных средств контролирует наблюдательный совет, в состав которого входят врачи, депутаты горсовета и представители общественности.

- Я думаю, что никогда бы эта акция не состоялась, никогда бы не было этих денежных средств, если бы не было у нас мурманчан, которые готовы оказать какую-то материальную помощь больным и нуждающимся деткам, - говорит Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска.

На заседании последнего наблюдательного совета было рассмотрено два обращения. Их одобрили, юным северянам вскоре будет оказана медицинская помощь. Одной из семей два года назад уже оказывали поддержку, но  сейчас малышу вновь необходимо несколько сотен тысяч рублей на операцию.  Теперь у мальчика появился шанс на полное выздоровление. Что касается ещё одного  ребёнка, то совет нашёл способ помочь без финансовых затрат. 

- Мы наши альтернативное решение. Обследование ребёнку, которому  необходимо в генетическом плане, мы проведём в рамках системы ОМС, то есть бесплатно для родителей, - сообщила Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска.

Для сбора средств в общественных местах города установлены пластиковые прозрачные боксы в форме сердец. Благодаря поддержке неравнодушных граждан  за все время существования проекта на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей.

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