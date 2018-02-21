ЗНАКИ: Свет звезды слабый, но её влияние на человека может быть сильным - Сергей ЗгазинскийЛицеисты, кадеты и нахимовцы Мурманской области собрались на первый Кадетский бал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»21.02.18 19:30

Акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» возвращает юным северянам радость жизни

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с одной из подопечных программы «Помоги спасти жизнь ребёнка». За судьбой девочки журналисты  следят на протяжении 5 лет.

Регина Леонова - юная озорная девочка. Любит веселиться и смеяться, прыгать на батутах и кататься с горки. Казалось бы, обыкновенный ребёнок, ничем не отличающийся от своих сверстников. Однако, это не совсем так. Ещё несколько месяцев назад малышка не могла нормально передвигаться, подволакивая и запинаясь о собственную ногу. Всё дело в том, что несколько лет назад семья Леоновых попала в страшное ДТП. Маму, сына и дочь сбила машина, за рулём которой сидела пьяная женщина. В аварии сильно пострадала Регина. «Я поворачиваю голову. Перед глазами свет фар и удар, - вспоминает Елена Леонова, мама Регины. - Дальше я очухиваюсь где-то на дне канавы. Выше меня был Володя. Плачет, кричит, все лицо в крови. Кричит: «Я умираю». Мне кто-то помог выбраться из канавы, я начинаю искать Регину».

В этом ДТП Регина потеряла зрение и получила сильную черепно-мозговую травму. Ребёнок стал инвалидом и потерял возможность самостоятельно передвигаться. Девочка долгое время лежала в коме, а после того, как вышла из неё, врачи давали неутешительные прогнозы. Но несмотря ни на что, семья на протяжении долгих пяти лет боролась с недугом. Сейчас Регине уже семь лет, она ходит в специализированный детский сад, а уже в предстоящем учебном году станет первоклашкой.

Огромную помощь в лечении девочки оказали специалисты из тульского Института клинической реабилитологии, которые в начале 2018 года  приезжали в Мурманск. На базе детской клинической больницы врачи дали консультацию и прооперировали 25 юных северян. Помогли хирурги и Регине, сделав тенотомию - разрезание  сухожилий при болезненно сокращенных мышцах, что значительно улучшило состояние девочки.

- Благодаря операции  у ребёнка ушла спастика с мышц, дочка стала ходить ровно, ставит ножку ровно, перестала путаться в собственных ногах, - рассказывает  Елена Леонова, мама Регины. - Еесли раньше она ходила очень медленно и не торопясь, то сейчас голова уже даже за ногами не успевает. Ей нужно всюду поспеть.

Хирургическая методика тульских врачей не имеет аналогов в России. Практика показала, что такое лечение даёт хороший результат.

- Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, не применяя гипсовые мобилизации, - рассказывает Андрей Черешнев, главный врач института клинической реабилитологии (г.Тула). - Практически не применяя, но в редких случаях приходится. Поэтому дети в ранние сроки и  в домашних условиях быстро восстанавливаются.

Такие операции стали возможны благодаря проекту «Помоги спасти жизнь ребёнка», который стартовал в Мурманске  ещё в декабре 2012 года. В нём принимают участие как организации, предприятия Мурманска и неравнодушные граждане. Благодаря их отзывчивости за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей и помочь более чем 160 маленьким северянам.

- Ещё раз благодарю всех мурманчан, работников предприятий и учреждений, которые бескорыстно вкладывают средства в нашу акцию «Помоги спасти жизнь ребёнка», - благодарит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Распределение денежных средств контролирует наблюдательный совет, в состав которого входят врачи, депутаты горсовета и представители общественности. Всю информацию о направленных на операции средствах можно найти на официальном сайте администрации Мурманска. Ежемесячный отчёт публикуется в городской газете.  

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 141 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Здешний
21.02.18 14:11
Вы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это.
Комментарий к новости:Объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года снизился на 1,7 млрд рублей
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире07:00Городские хроники (12+)07:10«Дикий север. Паанаярви». Документальный фильм (6+)07:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 13 копеек, а евро снизился на 8 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика