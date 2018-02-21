Акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» возвращает юным северянам радость жизни

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с одной из подопечных программы «Помоги спасти жизнь ребёнка». За судьбой девочки журналисты следят на протяжении 5 лет.

Регина Леонова - юная озорная девочка. Любит веселиться и смеяться, прыгать на батутах и кататься с горки. Казалось бы, обыкновенный ребёнок, ничем не отличающийся от своих сверстников. Однако, это не совсем так. Ещё несколько месяцев назад малышка не могла нормально передвигаться, подволакивая и запинаясь о собственную ногу. Всё дело в том, что несколько лет назад семья Леоновых попала в страшное ДТП. Маму, сына и дочь сбила машина, за рулём которой сидела пьяная женщина. В аварии сильно пострадала Регина. «Я поворачиваю голову. Перед глазами свет фар и удар, - вспоминает Елена Леонова, мама Регины. - Дальше я очухиваюсь где-то на дне канавы. Выше меня был Володя. Плачет, кричит, все лицо в крови. Кричит: «Я умираю». Мне кто-то помог выбраться из канавы, я начинаю искать Регину».

В этом ДТП Регина потеряла зрение и получила сильную черепно-мозговую травму. Ребёнок стал инвалидом и потерял возможность самостоятельно передвигаться. Девочка долгое время лежала в коме, а после того, как вышла из неё, врачи давали неутешительные прогнозы. Но несмотря ни на что, семья на протяжении долгих пяти лет боролась с недугом. Сейчас Регине уже семь лет, она ходит в специализированный детский сад, а уже в предстоящем учебном году станет первоклашкой.

Огромную помощь в лечении девочки оказали специалисты из тульского Института клинической реабилитологии, которые в начале 2018 года приезжали в Мурманск. На базе детской клинической больницы врачи дали консультацию и прооперировали 25 юных северян. Помогли хирурги и Регине, сделав тенотомию - разрезание сухожилий при болезненно сокращенных мышцах, что значительно улучшило состояние девочки.

- Благодаря операции у ребёнка ушла спастика с мышц, дочка стала ходить ровно, ставит ножку ровно, перестала путаться в собственных ногах, - рассказывает Елена Леонова, мама Регины. - Еесли раньше она ходила очень медленно и не торопясь, то сейчас голова уже даже за ногами не успевает. Ей нужно всюду поспеть.

Хирургическая методика тульских врачей не имеет аналогов в России. Практика показала, что такое лечение даёт хороший результат.

- Особенность нашей технологии такова, что позволяет нам оперировать детей без разрезов кожи, мягких тканей, не применяя гипсовые мобилизации, - рассказывает Андрей Черешнев, главный врач института клинической реабилитологии (г.Тула). - Практически не применяя, но в редких случаях приходится. Поэтому дети в ранние сроки и в домашних условиях быстро восстанавливаются.

Такие операции стали возможны благодаря проекту «Помоги спасти жизнь ребёнка», который стартовал в Мурманске ещё в декабре 2012 года. В нём принимают участие как организации, предприятия Мурманска и неравнодушные граждане. Благодаря их отзывчивости за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей и помочь более чем 160 маленьким северянам.

- Ещё раз благодарю всех мурманчан, работников предприятий и учреждений, которые бескорыстно вкладывают средства в нашу акцию «Помоги спасти жизнь ребёнка», - благодарит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Распределение денежных средств контролирует наблюдательный совет, в состав которого входят врачи, депутаты горсовета и представители общественности. Всю информацию о направленных на операции средствах можно найти на официальном сайте администрации Мурманска. Ежемесячный отчёт публикуется в городской газете.