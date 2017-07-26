Акция «Помоги спасти жизнь ребёнку» продолжает творить добро

В зале заседаний администрации Мурманска состоялось очередное заседание общественного наблюдательного совета акции «Помоги спасти жизнь ребёнку». Главная повестка собрания – распределение денежных средств между теми, кто подал заявки на участие в программе.

Напомним, проект работает с 2012 года, в нём принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, и все неравнодушные горожане. Благодаря акции дети проходят качественное лечение, как в России, так и за рубежом. За время существования проекта на лечение детей удалось собрать около 12 миллионов рублей.

- Юные северяне получили квалифицированную помощь не только в нашей стране, но и за рубежом, - отмечает Татьяна Елпанова, член общественного наблюдательного совета благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». – Это более 130 детей.

- Порой в наш фонд обращаются и жители области, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов г.Мурманска. - Люди вынуждены обращаться, потому что не везде такая возможность есть. Дорогие мурманчане, огромное вам спасибо за то добро, которое вы делаете!