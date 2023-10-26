Акция «Профилактика инсульта» в торговом центре, или Очередь за здоровьем

В одном из торговых центров Мурманска собрались длинные очереди. Жители стояли не в кассах за покупками, а в кабинет к медикам, чтобы проверить своё здоровье во время акции «Профилактика инсульта», приуроченной ко Дню борьбы с заболеванием.

Тамара Гридина пришла в медицинский кабинет проверить своё здоровье, а заодно провести профилактику различных заболеваний. Чтобы ученики акции не забыли свои показатели, им выдают дневник здоровья, где указаны все параметры и рекомендации врача.

Тамара Григина, участница акции «Профилактика инсульта»: «Я считаю, что это очень хорошо, это нужно делать, это полезно, потому что действительно сейчас особо к врачам не подойдешь».

Акцию «Профилактика инсульта», приуроченную ко Дню борьбы с заболеванием организовали в одном из торговых центров Мурманска. В медицинском кабинете всем желающим измеряли рост, вес, пульс, давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, проводили ЭКГ. Можно было даже определить сердечно-сосудистый риск, а главное, получить консультацию врача по результатам обследования.

Юлия Смирнова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи: «Мы здесь сахар, холестерин посмотрим, ЭКГ сделаем и дальше по факторам риска в беседе при заполнении анкеты выявляем другие факторы риска. Даём рекомендации по их устранению. Можно будет узнать свои факторы риска и создать стратегию на здоровое будущее для себя».

Успех здорового будущего, как ни странно, весьма прост. По словам специалистов, нужно избегать стрессов, переутомлений, вести здоровый образ жизни, заниматься умеренными физическими нагрузками. Следить за питанием и высыпаться.

Тамара Гридина, участница акции «Профилактика инсульта»: «Просто надо самой заниматься физкультурой, плаваньем. Побольше на воздухе бывать. Заниматься больше двигательной деятельностью».

Ещё немаловажно регулярно следить за артериальным давлением, ведь его высокие значения – один из факторов риска сердечно-сосудистых патологий.