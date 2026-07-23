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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.26 19:30

Акция «Проводы полярного дня» состоялась в Мурманске на горе Горелой

Столь любимый для многих мурманчан период полярного дня подошёл к концу. Чтобы проводить его и встретить первый закат северяне отправились на гору Горелую.

«Проводы полярного дня» - так назвали трогательную и добрую акцию в Мурманске. Жители и гости города поднялись на гору Горелая, чтобы увидеть первый после длительного перерыва закат. С вершины открывался вид на Первомайский и Октябрьский округа, город Колу, посёлок Мурмаши и место впадения рек Кола и Тулома в Кольский залив.

Полярный день официально завершён, но темнота пока не наступила. До середины августа солнце будет опускаться за горизонт, оставляя за собой светлое небо.

Гора Горелая давно стала излюбленным местом для прогулок. Ценители северной природы и фотографы пришли на тропу, чтобы насладиться видами и запечатлеть природное явление.

Небо над Мурманском озарилось градиентом: у горизонта бело-розовый свет, выше - сине-серые тона. Разорванные слоистые облака, подсвеченные солнцем, создавали объёмный эффект.

Для некоторых участников подъём на гору Горелую стал первым. Многие признались, что раньше не участвовали в подобных акциях, хоть и любят отдых на природе. Участники делились друг с другом добрыми пожеланиями и строили планы на новые встречи в этом живописном месте.

Надежда, мурманчанка: «Мне кажется, что люди всё равно тянутся друг к другу. Мне кажется, что человек хочет быть с человеком, общаться, объединяться, как-то вместе время проводить. Здесь можно познакомиться с кем-то, что-то новое узнать».

Павел Петрин, мурманчанин: «Это один из немногих городов, где есть выход в заливу, озера, сопки. Этим надо пользоваться, да, и создавать благоустроенные места для отдыха горожан. К тому же сюда приезжают и туристы из Москвы, из Калининграда, из Петербурга. Им очень нравятся эти места. Единственное, хотелось бы, чтобы эту тропу дальше благоустраивали силами не только волонтёров, но и была поддержка федеральная».

Галина Ступина переехала из Магадана в Мурманск полгода назад, когда была полярная ночь. Для неё лето с полярным днём стало первым в жизни. Сегодня она поднялась на гору Горелую, чтобы проводить его. Галина планирует сделать такие встречи традиционными.

Галина Ступина, мурманчанка: «Самое удивительное это то, что ночью такое количество людей поднимается на гору, чтобы насладиться закатом. И, наверное, для меня самое удивительное то, что можно соскучиться по закату».

Полярный день завершился, закат наступил, а уже в 1.15 мурманчане увидели лучи солнца после первой ночи этим летом.

 

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