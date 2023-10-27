Акция «Пушистый патруль»: София Хохрова советует не играть детям на дороге и рядом
Первый этап акции – знакомство с простыми правилами поведения на дороге, которые рассказывает собака Плюша. Пёсик на картинках делится простыми истинами о том, как правильно переходить дорогу и безопасно ездить в общественном транспорте.
Эти картинки можно найти на сайте «СеверПост», в группах в соцсети «ВКонтакте» информационного агентства «СеверПост», телередакции «Арктик-ТВ» и «Регоион51».
Второй этап акции – знакомство детей с правилами дорожного движения и четвероногими друзьями, игры, познавательные ролики, проверка знаний на практике.
Что участники акции запомнили? Об этом мы спросили у ребят.
Арина Усова: «Нельзя кричать во время движения».
София Хохрова: «Зелёный цвет, значит, можешь идти! Не играй на дороге и рядом с дорогой».
Рекомендуем провести дома свои семейные акции, игры, познавательные беседы о ПДД. Дети должны знать простые правила безопасного поведения на дороге