Акция «Счастливая восьмёрка» состоялась в Мурманске

В этот раз она прошла не около площади Пять Углов, а на парковке одного из торговых центров. Люди с счастливыми цифрами на номере машины могли получить подарки от партнёров необычной акции. Стоит сразу отметить, что акция произвела настоящий фурор.

«Авторадио» в честь 85-летия Мурманской области организовало акцию «Счастливая восьмёрка».

Мария Максимова, продюсер «Регион медиа»: «Нам очень приятно проводить здесь акцию. Кажется, что в первые десять минут мы собрали всю парковку «Плазмы». И очень приятно видеть отклики: люди начинают улыбаться, когда им просто так достаётся подарочек за то, что они такие классные приехали. И нам особенно приятно, что за десять минут до начала акции закончился дождь».

В этом году акция вызвала настоящий ажиотаж. 50 комплектов подарков разлетелись за 15 минут. И на несколько десятков счастливых водителей в городе стало больше.

- У меня замечательный «золотой» номер 585, которым горжусь, люблю. Спасибо за эту прекрасную акцию, за чудесные подарки, которые радуют в такой дождливый день. Даже солнышко пробивается. Благодарю от души.

- Меня сегодня обрадовали, сообщив, что если в моём номере есть восьмёрка, то я могу получить подарок. У меня номер 188.

- Нам сегодня очень повезло, в нашем номере присутствуют две восьмёрки. Мы получили подарок, очень приятно. Спасибо большое!

- Мы были на работе, увидели сообщение об акции, приехали посмотреть.

- Неожиданно довольно. Буквально увидел только что сообщение об акции, пришёл, получил подарок.

Акцию «Счастливая восьмёрка» «Авторадио» проводит совместно с региональным ГИБДД уже около десяти лет. Организаторы уверены, что такие массовые события на Севере ценятся особенно сильно, а жители столицы Кольского полуострова отвечают им взаимностью.