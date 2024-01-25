Акция «Студенческий троллейбус» прошла в Мурманске в Татьянин день

25 января отмечают День российского студенчества. Для ребят со всего нашего региона подготовлено более 80 мероприятий.

Этот день для студентов Мурманского арктического университета начался не совсем обычно. Вместо привычных пар они отправились в поездку по городу на специальном «Музыкальном троллейбусе».

Дмитрий Замшев, студент МАУ: «Создать праздник для жителей города, в том числе и для студентов. Напомнить, что есть такой праздник. Он был утвержден президентом в 2005 году официально на уровне страны. Сегодня мы напоминаем людям, что и они были молоды, сами учились, наверняка. Также ребята будут в поездке в троллейбусе вспоминать студенческие годы или те, кто едут на пары, также радоваться этому».

Акция «Студенческий троллейбус» организована в городе не в первый раз. В этот день ребята с разных курсов собираются вместе, чтобы поделится праздничным настроением со всеми северянами. По ходу маршрута они выступают с песнями, танцами и тематическими конкурсами.

Дмитрий Левитес, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель России: «Мы знаем, что за публика здесь будет, кто днём ездит в троллейбусах. Поэтому приготовили весёлый репертуар из отечественных фильмов и мультфильмов, чтобы люди могли подпевать».

Главной звездой программы выступила вокальная группа «КЛюП-студия».

За безопасность на дороге отвечает чуткий водитель. Татьяна управляет общественным транспортом уже более 20 лет, но признается, что в таком проекте принимает участие впервые, поэтому немного волнуется.

Татьяна Безнощенко, водитель троллейбуса: «Это очень ответственно, но интересно. Хотелось бы пожелать каждому своё: студентам учиться хорошо, воспринимать жизнь, учебу, радоваться этим годам. Хочется поздравить их с праздником российского студенчества».

Троллейбус следовал по стандартному маршруту №6, но вот само транспортное средство отличалось от других. Сегодня оно выглядело по-особенному: салон был украшен праздничными гирляндами и плакатами.

И стоит отметить, такая торжественная атмосфера пришлась по вкусу мурманчанам.