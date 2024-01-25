Акция «Студенческий троллейбус» прошла в Мурманске в Татьянин день
Этот день для студентов Мурманского арктического университета начался не совсем обычно. Вместо привычных пар они отправились в поездку по городу на специальном «Музыкальном троллейбусе».
Дмитрий Замшев, студент МАУ: «Создать праздник для жителей города, в том числе и для студентов. Напомнить, что есть такой праздник. Он был утвержден президентом в 2005 году официально на уровне страны. Сегодня мы напоминаем людям, что и они были молоды, сами учились, наверняка. Также ребята будут в поездке в троллейбусе вспоминать студенческие годы или те, кто едут на пары, также радоваться этому».
Акция «Студенческий троллейбус» организована в городе не в первый раз. В этот день ребята с разных курсов собираются вместе, чтобы поделится праздничным настроением со всеми северянами. По ходу маршрута они выступают с песнями, танцами и тематическими конкурсами.
Дмитрий Левитес, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель России: «Мы знаем, что за публика здесь будет, кто днём ездит в троллейбусах. Поэтому приготовили весёлый репертуар из отечественных фильмов и мультфильмов, чтобы люди могли подпевать».
Главной звездой программы выступила вокальная группа «КЛюП-студия».
За безопасность на дороге отвечает чуткий водитель. Татьяна управляет общественным транспортом уже более 20 лет, но признается, что в таком проекте принимает участие впервые, поэтому немного волнуется.
Татьяна Безнощенко, водитель троллейбуса: «Это очень ответственно, но интересно. Хотелось бы пожелать каждому своё: студентам учиться хорошо, воспринимать жизнь, учебу, радоваться этим годам. Хочется поздравить их с праздником российского студенчества».
Троллейбус следовал по стандартному маршруту №6, но вот само транспортное средство отличалось от других. Сегодня оно выглядело по-особенному: салон был украшен праздничными гирляндами и плакатами.
И стоит отметить, такая торжественная атмосфера пришлась по вкусу мурманчанам.