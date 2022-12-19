Акция «В новый год – без долгов!» стартовала в Мурманской области

Она продлится до 30 декабря.

Как отмечает Мария Имайкина, судебный пристав-исполнитель по Октябрьскому округу г. Мурманска, своевременная оплата долгов позволяет избежать негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества, запрет на выезд за пределы страны.

В рамках новогодней акции «В новый год – без долгов!» судебные приставы и налоговые инспекторы провели профилактическое мероприятие, с целью напомнить гражданам о необходимости погашения задолженностей. Рейды запланированы на парковках торговых центров и придомовых территориях в период с 19 по 30 декабря.

Чтобы не испортить праздничную атмосферу новогодних каникул, проверить наличие задолженности и оплатить её проще всего на портале «Госуслуги».