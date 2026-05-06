Акция «Вахта Памяти» стартовала в Мурманске
Акция «Вахта Памяти» стартовала в Мурманске

Эта традиционная акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 41-летию со дня присвоения столице Заполярья почётного звания «Город-герой».

Памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову. Именно отсюда сегодня берёт начало «Вахта Памяти» в городе-герое Мурманске. Ведь этот мемориал один из главных символов героизма защитников Заполярья.

11 октября 1944 года во время Петсамо-Киркенесской операции Анатолий Бредов и его боевой товарищ Никита Ашурков попали в окружение противников. Когда закончились патроны, бойцы приняли героическую смерть - подорвали себя последней гранатой, уничтожив и врагов. Участники памятной акции возложили цветы к подножию памятника.

Своё 80-летие у монумента встречает Галина Ивановна Мокина. Она уже 16 лет занимается поисковым движением и личным примером учит юных патриотов преодолевать трудности. Несмотря на годы, ветеран поиска чувствует себя молодой и всегда остаётся в строю.

Галина Мокина, жительница Мурманска: «Девятое Мая - священный праздник для нас всех. Мы всегда в строю, обязательно идём к Алёше, были в Долине Славы. Было здорово, что так много людей, очень много детей и молодежи».

Акция «Вахта Памяти» охватила весь город. Почётные караулы были выставлены у памятных досок и мемориалов - от Братского воинского кладбища до мемориальной доски подводнику Магомету Гаджиеву.

Анна Соболева, представитель Мурманского городского казачьего общества: «Для нас всех этот важный день».

Илья Семенушкин, юнармеец: «Я горжусь тем, что наш Мурманск - город-герой!».

Традиционная акция памяти завершилась митингом в аллее Полярной дивизии. Он был посвящён 41-й годовщине со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой». Именно здесь, на подступах к городу, в сентябре 1941-го натиск фашистов был остановлен благодаря стойкости добровольцев воинского соединения. Враг не прошёл, а фронт на рубеже Западной Лицы держался до 1944 года.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Это заслуга бойцов Красной Армии, мурманчан, тружеников тыла, они погибали, но не сдавались».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы склоняем головы перед павшими, низкий поклон тем, кто добыл нам Победу 9 мая 1945 года».

Северяне почтили память защитников Заполярья минутой молчания. К монументу бойцам легендарного стрелкового соединения легли цветы Победы - красные гвоздики.

Акция «Вахта Памяти» вновь объединила поколения - тех, кто пережил войну, тех, кто хранит мир сегодня. Впереди главный праздник 9 Мая, к которому город-герой готовится с особым трепетом.

