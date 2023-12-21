Акция «Волшебная ёлка» Мурманского арктического университета несёт радость и счастье юным северянам

Мурманчане на протяжении нескольких месяцев собирали пожелания детей и сегодня вручили им долгожданные подарки.

Вьюга, Дед Мороз со Снегурочкой и даже Чебурашка собрались сегодня в Мурманском арктическом университете, чтобы вручить новогодние подарки детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

Но для того, чтобы их получить, раньше дети смастерили ёлочные игрушки и прикрепили к ним записки, на которых написали свои пожелания.

Елена Голишникова, куратор студенческого объединения «Содружество равных возможностей» МАУ: «Игрушки уже на подарках, потому что мы их сняли. Это означает, что все мечты детей сегодня исполнятся».

Кто-то попросил пистолет, а кто-то набор для творчества – мечты детишек искренние и разнообразные.

Никита Гуляк, главный специалист Управления социальной защиты опеки и попечительства Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Любой желающий мог принять участие в этом волшебстве - подарить счастье ребёнку с ограниченными возможностями здоровья и привнести свою небольшую частичку в большое доброе дело».

Около ста детей с ограниченными возможностями здоровья со всей Мурманской области приняли участие в акции университета «Волшебная ёлка», но на этом чудеса не заканчиваются. В будущем году волонтёры планируют масштабный проект, направленный на поддержку ещё и взрослых жителей региона с особенностями здоровья.