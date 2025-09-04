Акция «Зелёный рекорд» снова состоится в Мурманске

В ближайшую субботу северяне смогут не только принять участие в массовом озеленении города, но и самостоятельно выбрать место, где будут расти кустарники.

6 сентября в Мурманске стартует акция «Зелёный рекорд», в рамках которой жители и гости города смогут высадить деревья и кустарники.

Напомним, что к ежегодной акции присоединяются сотни северян и за 13 лет уже появилось более 50 тысяч новых насаждений.

Сергей Тарасенко, заместитель руководителя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Все участки для посадки и раздачи были разбиты равномерно по трём округам для того, чтобы всем жителям было комфортно принять участие в акции: либо получить бесплатный саженец, либо посадить на точки посадки».

Для посадки в Мурманске в этом году определены 20 точек и 6 точек выдачи саженцев в разных частях города. Они были выбраны с учётом обращений северян.

Надежда Лыба, главный специалист отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Смотрим каждый год, сколько есть откликов, какое у нас количество саженцев и хотят ли жители, чтобы был увеличен объём, или необходимо немножечко уменьшить, или взять другие точки выдачи, потому что не охватили каких-то жителей, которые, как мы знаем, озеленяют город, принимают участие в акции по озеленению».

Организаторы акции обращают внимание и на разнообразие самих саженцев. Мурманчане чаще всего просят высадить кусты сирени, аронии, шиповника и других привычных для севера растений, но в этом году появились и экспериментальные варианты.

Надежда Лыба, главный специалист отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Сирень, шиповник в большинстве своём люди знают. Они знают, как их формировать, что они не требовательны. А вот спирея серая, которая у нас не была распространена, курильский чай - он более требовательный, не допускаются посадки вдоль дорог, в места, где складируется снег».

Кроме того, после высадки северянам нет необходимости тщательно следить за ростом растений, это ляжет на плечи организаций, владеющих этими территориями.

Надежда Лыба, главный специалист отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Единственное, к чему мы призываем наших земляков, посадка в охранных зонах всё-таки допускается, но, если прорвёт коммуникацию, потребуется её срочный ремонт, сетевая организация имеет право произвести снос зелёного насаждения без компенсации и без уведомления. В данном случае они оформляют акт и направляют для сведения. Поэтому жителям мы рекомендуем учесть это или обратиться в управляющую компанию».

Адреса выдачи саженцев можно узнать на сайте администрации города, перейдя по кьюар-коду.

Акция «Зелёный рекорд» стартует 6 сентября в 11.00.