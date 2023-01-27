Русский хоккей вновь собирает друзейМурманчане стали чаще искать работу в сфере строительства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.23 19:30

Акция «Живые голоса»: дети и их родители чтят память людей, не переживших голодные дни блокады Ленинграда

Сегодня в полдень в Апатитах, Мурманске, Кировске, Мончегорске, Кольском районе, Заозерске, Островном, ЗАТО Александровск, на базе Нахимовского Военно-морского училища прошла акция памяти «Живые голоса – в память об умолкнувших». Акция приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Больше 650 тысяч имён сегодня прозвучали на площадях, сценах, улицах городов страны. Не исключением стала и Мурманская область. Акцией «Живые голоса» дети и их родители почтили память людей, не переживших голодные дни блокады Ленинграда.

Евгения Бурнашова, региональный куратор акции «Живые голоса – в память об умолкнувших»: «Эта акция является продолжением акции «Я считаю имена погибших в блокаду», когда в 2019 году наш регион присоединился, и мы общими усилиями записали более 50 тысяч имен, которые сейчас звучат в разных местах Санкт-Петербурга».

Эти имена записаны в книге памяти «Ленинград. Блокада. 1941 -1944», изданной правительством Санкт-Петербурга.

Юрий Вувьф, идейный вдохновитель акции «Живые голоса – в память об умолкнувших», г. Санкт-Петербург: «Я, как организатор акции, благодарю всех участников записи имён людей, погибших в блокаду. Отличительная особенность акции в том, что работа не остановлена, продолжается участие в чтении имен. Вместе с Петербургом участвует и Мурманск».

О том, что пережили ленинградцы, зажатые в плотное кольцо вражеского войска и ставшие заложниками, сложно даже говорить. Это были 872 дня в ожидании…

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Это были 872 дня надежды… Веры в Победу, упорного труда, веры в светлое будущее. Нам важно помнить и делать всё возможное, чтобы это не повторилось».

Тимур Шахбанов, юнармеец Гимназии г. Полярного: «Мы - будущие защитники нашего Отечества, не допустим такой трагедии, как блокада Ленинграда».

Проведением акции северяне не ограничились, вся неделя была наполнена памятными событиями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 8909561- ХХХХ* * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире05:30«Право на помилование». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Кровные узы». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Судебные приставы Мурманской области пополнили бюджет на 778 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика