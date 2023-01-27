Акция «Живые голоса»: дети и их родители чтят память людей, не переживших голодные дни блокады Ленинграда

Сегодня в полдень в Апатитах, Мурманске, Кировске, Мончегорске, Кольском районе, Заозерске, Островном, ЗАТО Александровск, на базе Нахимовского Военно-морского училища прошла акция памяти «Живые голоса – в память об умолкнувших». Акция приурочена к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Больше 650 тысяч имён сегодня прозвучали на площадях, сценах, улицах городов страны. Не исключением стала и Мурманская область. Акцией «Живые голоса» дети и их родители почтили память людей, не переживших голодные дни блокады Ленинграда.

Евгения Бурнашова, региональный куратор акции «Живые голоса – в память об умолкнувших»: «Эта акция является продолжением акции «Я считаю имена погибших в блокаду», когда в 2019 году наш регион присоединился, и мы общими усилиями записали более 50 тысяч имен, которые сейчас звучат в разных местах Санкт-Петербурга».

Эти имена записаны в книге памяти «Ленинград. Блокада. 1941 -1944», изданной правительством Санкт-Петербурга.

Юрий Вувьф, идейный вдохновитель акции «Живые голоса – в память об умолкнувших», г. Санкт-Петербург: «Я, как организатор акции, благодарю всех участников записи имён людей, погибших в блокаду. Отличительная особенность акции в том, что работа не остановлена, продолжается участие в чтении имен. Вместе с Петербургом участвует и Мурманск».

О том, что пережили ленинградцы, зажатые в плотное кольцо вражеского войска и ставшие заложниками, сложно даже говорить. Это были 872 дня в ожидании…

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Это были 872 дня надежды… Веры в Победу, упорного труда, веры в светлое будущее. Нам важно помнить и делать всё возможное, чтобы это не повторилось».

Тимур Шахбанов, юнармеец Гимназии г. Полярного: «Мы - будущие защитники нашего Отечества, не допустим такой трагедии, как блокада Ленинграда».

Проведением акции северяне не ограничились, вся неделя была наполнена памятными событиями.