Акцию «Коробка храбрости», которая проходила в Мурманской области с 18 ноября по 5 декабря, по просьбам жителей решили продлить

Всем людям нужна храбрость. А особенно – детям. Акции «Коробка храбрости» в Мурманской области уже 4 года, ежегодно в ней участвуют тысячи северян. В специальные боксы участники складывают игрушки, а ребёнок, проходящий порой болезненное лечение, может выбрать себе понравившуюся.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Только в прошлом году было собрано более 17 с половиной тысяч подарков. Каждый, кто хотел, мог принести. Чтобы медицинские учреждения, где проходят лечение наши детки, могли их поблагодарить за ту храбрость, когда они проходят медицинские процедуры».

Как отмечают врачи, главная особенность проекта в том, что стартует он перед Новым годом. Встречать праздник в стенах лечебного учреждения, согласитесь, не самое весёлое в жизни любого человека, тем более маленького.

Мария Шустрова, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Сама по себе травма вызывает неприятные или болевые ощущения, плюс психологический дискомфорт, когда ребёнок находится оторванным от семьи в неизвестной обстановке. И большинство процедур, к сожалению, они тоже вызывают болевой эффект. Дети боятся этого. Поэтому страх болезни и страх процедур каким-то образом эта акция позволяет нивелировать».

Среди подарков, которые можно дарить, могут быть развивающие игры, детские книги, паззлы с раскрасками, машинки и куклы. Главный критерий – всё должно быть новым, в упаковке – это обязательное санитарное требование для передачи в медицинские учреждения.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Это не должны быть мягкие игрушки, потому что их сложно обрабатывать. Здесь всё-таки мы говорим о том, что должно быть всё безопасно с точки зрения различных инфекций. Соответственно то, что можно будет индивидуально передать каждому ребёнку, в индивидуальной какой-то упаковке. Например, это фломастеры, карандаши, альбомы, это какие-то индивидуальные игры, которые они могут использовать, в том числе рядом со своим соседом».

Акция продлится до 17 декабря.