Акцию «Волонтёр дня» объявила Евгения Чибис

Евгения Чибис на своей страничке в «ВКонтакте» поблагодарила волонтёров за активную и слаженную работу в непростой для всего мира период борьбы с коронавирусом. Она объявила акцию «Волонтёр дня» в поддержку добровольцев, которые самоотверженно помогают всем тем, кому сегодня нужна помощь: носят продукты, лекарства, воду из колонки, там, где нет центрального водоснабжения, выгуливают питомцев и даже чинят бытовую технику.

Ранее супруга губернатора стала инициатором создания единого волонтерского центра Мурманской области, объединившего всех, кто хочет помогать людям.

Ранее Евгения Чибис тоже посвятила время волонтёрской работе и передала эстафету следующим активистам.