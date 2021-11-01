Акцию «Засветись» организовали инспекторы ГИБДД для учеников гимназии Полярного

Каждому участнику акции полицейские подарили наклейки и брелоки со светоотражающими элементами. А значит, у мам и пап стало чуть меньше поводов для переживаний. Полярная ночь не станет преградой для безопасного передвижения по городу, считают автоинспекторы.

Они напоминают родителям, что фликеры и светоотражающие элементы должны стать частью повседневной одежды. Их можно крепить не только на куртки и комбинезоны, стильно, а главное заметно для автолюбителей, они будут выглядеть на рюкзаках и сумках.

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск: «Отдельное спасибо родителям, которые обеспечили своих детей световозвращающими отражениями. Теперь мы можем быть уверены, что дети на маршруте дом – гимназия - дом будут в полной безопасности и будут светиться в ночи».