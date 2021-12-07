Акцию «Засветись» провели сотрудники военной автомобильной инспекции для детей в североморском саду №30

Юным северянам также показали патрульные автомобили, на которых стражи порядка несут службу.

Каждому ребёнку полицейские подарили наклейки и брелоки со светоотражающими элементами, а также рассказали о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при переходе проезжей части.

Занятия с детьми прошли в игровой форме на свежем воздухе во время прогулки. Теперь у мам и пап стало чуть меньше поводов для переживаний. Полярная ночь не станет опасным фактором для безопасного передвижения по город.