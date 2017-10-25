Акциз на бензин дорожает, но регион эти деньги не увидит

Компания по ремонту и строительству дорог в будущем году заметно сбавит обороты, а проезд в общественном транспорте, из-за отмены налоговых льгот перевозчикам и непонятной системы компенсации затрат, может снова вырасти. Пути решения ряда проблем отрасли искали участники заседания комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной думы.

Программа развития транспортной системы в будущем году теряет объемы финансирования. Сумму сократят на внушительные 489 миллионов рублей. Виновники таких урезаний - федеральные власти. В Москве ежегодно увеличивают акцизы на топливо, но резко сокращают процент средств, остающихся в региональной казне. Не достаются бюджету и средства, взимаемые с дальнобойщиков благодаря системе Платон. Надеяться на какие-либо компенсации от федерального правительства не приходится. Так что местным министрам и законодателям придется выкручиваться, искать свои источники.

Одним из таких могут стать штрафы за нарушения ПДД. Соответствующий законопроект уже готовят в областной думе. Еще один вариант это международные конкурсы. Так местный Минтранс планирует участвовать в программе «КолАрктик», победа даст грант в размере 4,5 миллионов Евро, которые планируют потратить на ремонт трассы Лотта. В итоге в будущем году магистрали будут ремонтировать реже. Но переживать из-за сокращений финансирования стоит и пассажирам общественного транспорта. Во первых с первого января отменят налоговые льготы для муниципальных и государственных предприятий. Также заработает новая система тарифообразования. Законодатели полагают, что это может стать причиной роста и стоимости проезда.

- Пока такого не планируется, но эта разница ляжет на обязательные платежи муниципалитетов. И если этой суммы будет не хватать, муниципалитеты будут выходить с предложениями о компенсировании оплаты самими гражданами, - сообщил председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной думы Михаил Антропов.