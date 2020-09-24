День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.20 19:30
Акцизы на табачную продукцию в 2021 году повысятся на 20%. Многих северян эта тема не волнует
Со следующего года ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличатся на 20% по сравнению с действующими ставками. Проект правительственных поправок в часть вторую Налогового кодекса Государственная Дума поддержала в третьем чтении.
Пугает ли предстоящее повышение цен жителей областного центра, журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков. Срез откликов получился необычный:
- Я не курю и никому не советую.
- Мне это безразлично, я не курю.
- Я не курю.
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