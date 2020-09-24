Акцизы на табачную продукцию в 2021 году повысятся на 20%. Многих северян эта тема не волнует

Со следующего года ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты увеличатся на 20% по сравнению с действующими ставками. Проект правительственных поправок в часть вторую Налогового кодекса Государственная Дума поддержала в третьем чтении.

Пугает ли предстоящее повышение цен жителей областного центра, журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у земляков. Срез откликов получился необычный:

- Я не курю и никому не советую.

- Мне это безразлично, я не курю.

- Я не курю.