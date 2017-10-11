Аккорд дорожных работ на улице Карла Маркса в преддверии зимы

Последними в этом году ремонтные дорожные работы завершатся на улице Карла Маркса областного центра. Магистраль напротив плавательного бассейна расширят, сделают несколько карманов и парковок для автотранспорта. Таким переменам некоторые жители не обрадовались, так как специалисты подрядной организации вырубили деревья, да и приступили строители к ремонту только осенью.

Поздний ремонт дороги отрезка улицы Карла Маркса, зажатого между улицей Челюскинцев и проспектом Ленина вызвал бурю негодования, как местных жителей, так и сотрудников соседних магазинов, организаций и предприятий. И если первые переживают за вырубленные деревья, то вторые обращают внимание на то, что парковаться вдоль проезжей части теперь невозможно. Впрочем, все понимают, что мера эта вынужденная, а неудобства временные.

- Очень много вопросов по зелёным насаждениям, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Но они были вырублены минимально. Была найдена золотая середина, организовать дополнительные парковочные места и сохранить те деревья, которые исторически сложились на этой территории.

Благодаря оптимизации, здесь появятся новые карманы и стоянка для автомобилей, что крайне актуально для загруженного транспортом центра города. Что касается позднего начала работ, то в этом году здесь ремонтов вообще не должно было быть. Деньги нашлись только благодаря конкурсным процедурам, при этом дорожники из-за затянувшейся зимы в этом году все работы начали на месяц позже обычного.

- В сроках идём, по графику идём, даже раньше графика выполняем работы, - заверяет Азер Махмудов, представитель подрядной организации. - Погодные условия заставляют нас усиленно работать. Все демонтажные работы сделаны, сегодня начинаем бортовой камень устанавливать. Думаю, к понедельнику объект будет готов к асфальтированию.

А завершат ремонт отрезка магистрали примерно к будущей среде. Класть асфальт в лужи никто не собирается. По прогнозам, у строителей есть две недели относительно хорошей погоды, которая позволит не нарушать установленные нормы дорожных работ. Городские власти компенсируют и спиленные деревья, посадки новых деревьев и кустов запланированы на будущий год.