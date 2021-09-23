Актёр Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский посмертно удостоен знака отличия «За заслуги перед Мурманской областью»

Заслуженного артиста России Сергея Гронского не стало в феврале 2021 года. Жители Мурманской области знали его не только как талантливого актера, но и как замечательного поэта, постоянного ведущего значимых событий областного масштаба. Он активно работал в просветительских и образовательных программах, в творческих проектах мурманской интеллигенции. Яркий и стремительный на сцене, он и в жизни обладал неотразимым обаянием, был добрым и отзывчивым человеком с прекрасным чувством юмора.