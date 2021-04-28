Активисты города воинской славы объединяют военную подготовку с творчеством и интеллектом

С 5-го класса ученица школы Полярного Кристина носит форму одного из перспективных молодёжных движений России – «ЮНАРМИИ». За это время она вместе с другими юнармейцами приняла участие в различных военно-патриотических, интеллектуальных, туристических и спортивных событиях. К тому же шефство над молодым поколением взяли офицеры Кольской флотилии.

В этом году в городе воинской славы на базе Центра дополнительного образования планируют создать «Дом ЮНАРМИИ». Это движение для александровских школьников связано не только со строевой и военной подготовкой, это общение и творчество, уверена Лера Мысская. Девушка выступила с инициативой организации в большом ЗАТО ежегодной ассамблеи юнармейцев. Цель такого фестиваля - раскрыть творческий потенциал ребят.

Первая итоговая ассамблея состоялась в Полярном на прошлой неделе. В рамках фестиваля-конкурса были показаны танцевальные и вокальные номера на военно-патриотическую тематику. Лучших активистов движения Александровска поощрили грамотами. А на этой неделе Валерия Мысская представит свою инициативу на конкурсе в Москве.