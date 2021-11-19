Активисты Городского клуба старшего поколения призывают северян к вакцинации от гриппа и коронавируса

Во всем мире коронавирус не собирается снижать свои обороты, а из-за сезонного ОРВИ и гриппа может дать ещё и более серьёзные осложнения. Поэтому так важно вовремя обезопасить себя и родных, сделав прививку.

Участники Городского клуба старшего поколения знают обо всех рисках не понаслышке, сегодня они пришли в Мурманскую городскую поликлинику №1, чтобы пройти плановую вакцинацию от гриппа.

Социальный проект «Городской клуб старшего поколения» работает в столице Заполярья уже не один год. Для бабушек и дедушек организуют курсы финансовой, юридической и компьютерной грамотности, встречи и мастер-классы. Не забывают следить и за здоровьем пожилых мурманчан.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Сегодня наш партнёр – городская поликлиника №1 помогает членам старшего поколения сохранить здоровье. Это диспансеризация, это работа центров здоровья, это вакцинация от сезонного гриппа».

Пожилые люди находятся в группе риска, ведь часто их иммунная система ослаблена, ей намного труднее бороться с инфекциями. Помимо этого, пенсионеры нередко страдают от хронических заболеваний, которые могут существенно усугубить ситуацию в случае заболевания гриппом или COVID-19.

Артем Ладыгин, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №1 города Мурманска: «Мы занимаемся профилактикой вирусных заболеваний у старшего поколения, прививаем их от сезонного гриппа и от новой коронавирусной инфекции. Поскольку их сегодня достаточно много, сознательность у старшего поколения высокая, люди понимают, для чего они это делают, пытаются сохранить здоровье, приумножить его».

Пенсионеры уверены, что без вакцинации в наше суровое время уже никуда.

Зоя Терсинских, участница Городского клуба старшего поколения: «Я всем рекомендую прививаться и против ковида-19 и прививку от гриппа делать. Молодым надо делать и детям, взрослым - тем более, она защищает хорошо организм».

Напоминаем, что привиться от гриппа можно как в поликлиниках, так и в пунктах мобильной вакцинации в торговых центрах: «Плазма», «Форум» и «Мурманск Молл».