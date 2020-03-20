Активисты готовы оказать пожилым северянам помощь в трудных условиях пандемии

Активисты региональных отделений ОНФ и партии «Единая Россия» решили объединить силы в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. А помогут им в этом волонтёры и оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области.

Не секрет, что ряд людей, попавших под меры самоизоляции, не успели подготовиться к долгому карантину в условиях квартиры. Более того, у некоторых граждан может не оказаться родственников, готовых помочь в непростой ситуации. Особенно тяжело в этот период приходится пожилым людям, которым посещать места массового скопления людей не рекомендуется вовсе. Ведь вирус на их здоровье влияет особенно сильно.

Закупить продукты, привезти необходимые лекарства и даже выгулять любимого пса - со всеми этими просьбами теперь пенсионеры могут обратиться как в Общероссийский народный фронт так и в партию «Единая Россия». Центром приёма звонков станет региональная общественная приёмная. Заявки распределят по соответствующим структурам и в гости к нуждающемуся наведаются волонтёры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самая группа риска - это у нас старшее поколение. Мы просим людей старшего возраста минимизировать своё участие в общественной жизни, посещение общественных мест, минимизировать поездки на транспорте. Соответствующее постановление я тоже сегодня подписал. Там есть эти рекомендации. Но всё это требует совершенно иного внимания к лицам старшего поколения».