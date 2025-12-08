Активисты и организаторы волонтёрского движения Мурманска встретились на интерактивной сессии «Территория добрых дел»

На ней добровольцы подвели итоги деятельности за прошедший год.

Спикер-сессия объединила 45 самых активных представителей молодёжных объединений областного центра. Участники встречи вспомнили самые значимые проекты уходящего года: от помощи детям и ветеранам до масштабных экологических и патриотических акций. Например, «Подари детям счастье», «Эко-Мурманск», «Подарок ветерану» и «Медиаволонтёры Севера».

Анжела Дружинина, начальник Центра развития волонтёрского движения «Молодёжь51»: «Награждаем наших волонтёров, наших активистов, тех, кто всегда рядом, тех, кто всегда готов на помощь прийти и лучше всех работал в этом году».

Силами «ДоброЦентра» только в этом году удалось провести более 400 акций, в которых участвовали свыше тысячи волонтёров и трёх тысяч мурманчан. «Территория добрых дел» продолжает расширяться, доказывая, что главный ресурс города - это его неравнодушные жители.

Заместитель главы Мурманска Елена Ширшова и директор «Молодёжь51» Егор Банишевский лично поблагодарили активистов и вручили им заслуженные благодарности.

Егор Банишевский, директор Муниципального учреждения «Молодёжь51»: «Говорим огромное спасибо за их вовлеченность, потому что ни одно мероприятие - от наших до муниципальных и федеральных - не обходится без волонтёрской помощи».

Особые слова признательности прозвучали в адрес тех, кто вносил вклад в подготовку 80-летия Победы и мероприятий Года защитника Отечества. Своим опытом делились и партнёры - «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики».

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Красота изменит мир, добро изменит мир. Низкий вам поклон и спасибо за вашу работу, за вашу деятельность».

Завершилась встреча дискуссионной площадкой, где участники обсудили перспективы развития добровольчества в регионе и идеи для новых инициатив.