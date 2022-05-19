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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30

Активисты мурманского движения «Северные бегуны» готовятся к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ»

Он состоится 22 мая.

А вы знали, что в столице Заполярья есть сообщество «Северные бегуны»? Ему всего лишь полгода, но группа уже насчитывает несколько сотен увлечённых здоровым образом жизни и активным отдыхом человек.

Анастасия Каштанова, участница движения «Северные бегуны»: «Мы занимаемся кто бегом, кто плаванием, моржуем каждый день практически. Кто-то у нас бегает на лыжах, кто-то занимается гиревым спортом. Разнообразные люди».

Анастасия Каштанова - не просто участница движения, а именно она собрала любителей спорта со всего региона.

Анастасия Каштанова, участница движения «Северные бегуны»: «Мы решили создать свой чат, чтобы общаться, чтобы делиться и мотивировать друг друга, чтобы собираться на какие-нибудь соревнования. Так решили сделать группу, чтобы нас видели остальные, тоже мотивировались на спорт, на бег, на здоровый образ жизни».

Ни что так не мотивирует стараться и показывать результат, а заодно не бросать начатое, как соревнования. Ели нет возможности и сил состязаться с соперниками, можно ставить личные рекорды и испытывать самого себя.

Олеся Андрушкив, участница движения «Северные бегуны: «Крайний раз мы ездили на соревнования «Заполярный Никель». Пробег был. В воскресенье мы бежали полумарафон - двадцать один километ».

Олеся Андрушкив, присоединилась к группе единомышленников в августе прошлого года. С тех пор изменилась многое, отмечает девушка. Она познакомилась с такими же увлеченными людьми. Но общее хобби не единственное, что объединяет марафонцев. Бег - это отличная психологическая разгрузка от ежедневного стресса, подчеркивают спортсмены.

 Олеся Андрушкив, участница движения «Северные бегуны»: «Бегаю я для настроения. Допустим, отработаю я на работе, пришёл, десять часов там чем-то занимался, тебя загрузили, ты весь такой расстроенный. Обязательно нужно выйти на пробежку. Бег получается тогда, когда тебе хорошо. Ты выбежал и всё прекрасно. Когда тебе плохо, тоже побежал и настроение у тебя поднимается».

В Мурманске «Северные бегуны» любят собираться возле домика «моржей» около Семёновского озера. Выбрана локация не просто так, здесь участники сообщества разминаются, переодеваются в купальнике и … плавают в ледяной воде. Девушки так готовятся к полумарафону «ЗаБег.РФ», который состоится 22 мая. Самый масштабное спортивное событие с синхронным стартом состоится в 85 городах страны в 11 разных часовых поясах.

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