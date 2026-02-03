Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
Активисты Народного фронта Мурманской области рассказал о проблеме жителей одного из домов в посёлке Зеленоборский

Дом №20а по улице Магистральной построили 12 лет назад. Но, несмотря на его молодость, проблемы собственников 16-ти квартир тянутся уже несколько лет. Особенно достаётся угловым квартирам - открытым всем ветрам.

Владимир Тарахович, житель дома: «В квартире невозможно проживать! Стены жилого дома не утеплены, зимой постоянно изморозь, лёд на подоконниках, плинтуса промерзают. Начиная с 2018 года я обращался во все организации, в прокуратуру - никаких мер не принимается. Уже девять лет прошло. Был ответ из правительства, что утепление стен проведут только при капремонте, который запланирован на 2043 год. До этого дня я, наверное, не доживу с супругой. Но хотелось бы хоть сейчас нормально пожить, ходить по квартире в футболке в зимнее время».

В обслуживающей дом управляющей компании «Кандалакша», куда активисты Народного фронта обратились за комментариями, подтвердили, что стены утеплить без капремонта нельзя. Вероятно, проблема с промерзанием стен кроется в новых технологиях, которые использовались при строительстве. Но чтобы разобраться, потребуется время, ведь обслуживать здание эта организация начала лишь в ноябре прошлого года.

Активисты просят Управление жилищного надзора и лицензионного контроля взять ситуацию на контроль и защитить права жильцов.

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
