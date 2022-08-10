Активисты Народного фронта обратили внимание властей на незавидную судьбу жителей аварийного дома на улице Павлова, 40

8 семей до сих ор продолжают жить в доме, стена которого вот-вот рухнет. Со стороны эта двухэтажка на ул. Павлова выглядит нежилой. Зияющая дыра в доме, пустые глазницы окон, высокий забор по периметру. Правда, в одном из подъездов до сих пор теплится жизнь. Вот уже три года в аварийном доме не расселён один подъезд.

8 семей до сих ор продолжают жить в доме, стена которого вот-вот рухнет.

Со стороны эта двухэтажка на ул. Павлова выглядит нежилой. Зияющая дыра в доме, пустые глазницы окон, высокий забор по периметру. Правда, в одном из подъездов до сих пор теплится жизнь. Вот уже три года в аварийном доме не расселён один подъезд.

В 2019 году дом на ул.Павлова был у всех на слуху. Стена дала трещину и половину жителей быстро переселили в маневренный фонд. Выбирать не приходилось. Надежда Александровна согласилась отправиться в Росляково, хотя всю жизнь прожила в центре города.

Надежда Власкова, местный житель: «В 1988 году получили вот эту однокомнатную квартиру, дочка на подоконнике помещалась поперек, сейчас ей 34 года. Вот столько мы живём здесь. Ещё бы жили, но видите, что случилось».

Этот дом был построен рыбаками предприятия «Мурманрыбпром» для своих сотрудников. Люди здесь жили поколениями. Рожали детей, делали ремонт. И если готовы были съехать, то только по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Но годы шли, новоселье откладывалось. Дом ветшал – число жалоб росло.

Роман Румянцев, местный житель: «У нас взяли и крышу перекрыли, кто-то кучу миллионов «вшандахал» туда. Тогда в администрацию ходил я, спрашивал, почему так-то, почему делали не то, что надо было делать. Никто на это не ответил».

Надежда Власкова, местный житель: «Может быть, что эта крыша наш дом и придавила».

Роман Александрович Румянцев: «Сказали, что 10 миллионов на этот забор выделили. Я сам стройками занимался, не знаю, где тут 10 миллионов».

Не успели отрапортовать о новой крыше, как фасад дома дал трещину. А этим летом от стены и вовсе отвалился кусок. Теперь дом надо сносить. На двери подъезда повесили объявление, что необходимо съезжать. Скоро здесь не будет ни воды, ни электричества. Вот только куда?

Роман Румянцев, местный житель: «У меня пока никаких предложений не было. Вот тетя Надя, а что вам предложили на Морской улице? Однокомнатную? Ну, не деревяшка и не общежитие. Говорили, что некоторым давали общежития. Я до последнего буду тут сидеть. У меня две малолетние девочки, куда я могу переехать? В какой-то гадюшник, нет!».

Константин Георгиевич тоже не готов к переезду. Здесь родные стены и соседи помогали инвалиду. А кто о нём позаботиться на новом месте?

Константин Пузанов, местный житель: «Не знаю, куда. Я хочу нормально жить, как человек, а не как отребье какое-то. Нормально хочу жить! Нормально!».

А Путин увидит этот сюжет, спрашивают люди. Если нет, то и толку никакого.

Роман Румянцев, местный житель: «Кто наши депутаты я не знаю. Никто сюда не приезжает, кому эти депутаты нужны, вы что издеваетесь!».

Надежда Власкова, местный житель: «Хабаров был, кажется, по Больничному городку. Да, где тот Хабаров?!».

12 избирательный округ, к которому относится дом, в горсовете остался теперь и вовсе без народных избранников: один за решеткой, другой лишён мандата по суду. Проще достучаться до главы государства, чем до местных депутатов. Отчасти это людям удалось – ситуацию с расселением взяли под свой контроль активисты президентского движения ОНФ. Оставшимся жителям улицы Павлова, 40 необходимо предоставить благоустроенное жильё до наступления холодов.