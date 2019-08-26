Активисты общественного движения «Городской комитет развития» навели порядок на дороге к детскому саду

Дорога к детскому саду на улице Нахимова давно создавала проблемы для жителей. Подвести ребёнка к дошкольному учреждению можно было только по грязи и лужам. Асфальта на подъезде к садику не было. Теперь ситуация поменялась. Участники общественного движения «Городского комитета развития» привели подъезд к учреждению в порядок.

Возле дома номер 6 по улице Нахимова работает каток. Здесь укладывают асфальт на подъездные пути к детскому саду. Раньше территория неподалёку от дошкольного учреждения напоминала пустырь.

«Тридцать лет здесь ничего не делалось, - отмечает Татьяна Ковалёва, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Я работала в садике по соседству. Тридцать лет эта дорога только разваливалась».

Жители соседних домов посетовали на положение дел координаторам общественного движения «Городской комитет развития». Те пообещали сделать, что в их силах. И не обманули. Активистам удалось договориться с коммунальными службами. Вскоре на разбитую грунтовку привезли асфальтовую крошку. Рабочие раскидали её по всему периметру дороги. И вот теперь, чтобы закрепить результат, сюда приехал каток.

«К детскому саду мы приезжали буквально две недели назад. И за две недели нам удалось добиться положительного результата. Ведь редко, на самом деле, когда коммунальные службы выполняют свои обязанности, - отмечает Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - За короткий срок нам удалось проделать большой объём работы. Надеемся, что на этом наше плодотворное сотрудничество не закончится, мы будем продолжать работать в том же направлении, в том же духе».

Конечно, это не полноценный асфальт, в будущем ещё предстоит работа. Но территория уже кардинально преобразилась: лужи исчезли и до детского сада теперь можно пройти, не замочив ног и не испачкав ботинки в грязи. Это сразу отметили мамы воспитанников учреждения.

- То что сделали, уже радует, - говорит Надежда Пронькина, мурманчанка. - Долгое время добивались, очень долго писали в различные инстанции. Ннаконец-то, в этом году сдвиг, так, скажем, пошёл в лучшую сторону».

«Мы сегодня пошли в садик, были приятно удивлены, потому что обращались неоднократно по поводу наших плохих дорог, - говорит Марина Славская, мурманчанка. - Писали и в администрацию, писали и в интернете, как-то пытались обратиться в СМИ, чтобы услышали о нашей беде. Поэтому сегодня, придя в детский сад, мы были приятно удивлены, что хоть какие-то сдвиги, но проходят у нас».

Довольны оказались и жители соседних домов. Ведь раньше, пройдя среди зарослей высокой травы по деревянным мосткам, они были вынуждены прыгать через лужи. Теперь здесь можно перемещаться с комфортом.