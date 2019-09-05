Активисты общественного движения «Городской комитет развития» помогли отремонтировать дорогу на улице Аскольдовцев

На улице Аскольдовцев областного центра ведутся дорожные работы.

Недавно жильцы одного из домов обратились в городской комитет развития с просьбой помочь организовать здесь ремонт асфальтового покрытия. Координаторы организации пошли людям на встречу.

Эту дорогу на улице Аскольдовцев не ремонтировали уже несколько лет. В результате – образовались внушительные ямы. После дождей в них собирается вода и пешеходам неудобно ходить. А вот проехать здесь трудно и в сухую погоду.

Жителям на это безобразие смотреть надоело. За помощью они обратились к представителям общественного движения «Городской комитет развития». Те, в свою очередь, пришли за объяснениями в управляющую компанию.

«К нам обратились жильцы по улице Аскольдовцев, 23, - рассказывает Татьяна Ковалёва, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Вот видите, в связи с очень глубокими ямами сюда даже скорая не может приехать. При содействии коммунальщиков нам как-то удаётся решить эту проблему. Хочу сказать, что капля камень точит. И пусть это будет та самая большая капля, с которой мы всё-таки проточим этот камень преткновения и будем помогать жильцам нашего округа».

Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития», дополнил активистку: «Особенно зимой не пробраться, потому что покрытие отсутствует. Но нам удалось убедить коммунальщиков в том, что людям именно здесь нужна эта дорога. Давайте-ка мы вместе постараемся, всё сделаем. Они, конечно же, откликнулись. Поэтому, я считаю, что работа нашего комитета проделана уже хорошая. И мы будем стараться в таком же духе работать и дальше».

Результат себя долго ждать не заставил. Спустя некоторое время во двор приехала техника с рабочими. Куски асфальта с ямами вырезали, а на их место положили новое покрытие. Несколько часов шумных работ - теперь территория выглядит лучше!