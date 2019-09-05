На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.19 19:30

Активисты общественного движения «Городской комитет развития» помогли отремонтировать дорогу на улице Аскольдовцев

На улице Аскольдовцев  областного центра ведутся дорожные работы.

Недавно жильцы одного из домов обратились в городской комитет развития с просьбой помочь организовать здесь ремонт асфальтового покрытия. Координаторы организации пошли людям на встречу.

Эту дорогу на улице Аскольдовцев не ремонтировали уже несколько лет. В результате – образовались внушительные ямы. После дождей в них собирается вода и пешеходам неудобно ходить. А вот проехать здесь трудно и в сухую погоду.

Жителям на это безобразие смотреть надоело. За помощью они обратились к представителям общественного движения «Городской комитет развития». Те, в свою очередь, пришли за объяснениями в управляющую компанию.

«К нам обратились жильцы по улице Аскольдовцев, 23, - рассказывает Татьяна Ковалёва, координатор общественного движения «Городской комитет развития». -  Вот видите, в связи с очень глубокими ямами сюда даже скорая не может приехать. При содействии коммунальщиков нам как-то удаётся решить эту проблему. Хочу сказать, что капля камень точит. И пусть это будет та самая большая капля, с которой мы всё-таки проточим этот камень преткновения и будем помогать жильцам нашего округа».

Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития», дополнил активистку: «Особенно зимой не пробраться, потому что покрытие отсутствует. Но нам удалось убедить коммунальщиков в том, что людям именно здесь нужна эта дорога. Давайте-ка мы вместе постараемся, всё сделаем. Они, конечно же, откликнулись. Поэтому, я считаю, что работа нашего комитета проделана уже хорошая. И мы будем стараться в таком же духе работать и дальше».

Результат себя долго ждать не заставил. Спустя некоторое время во двор приехала техника с рабочими. Куски асфальта с ямами вырезали, а на их место положили новое покрытие. Несколько часов шумных работ - теперь территория выглядит лучше!

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка.
05.09.19 00:31
Мы, работники МБОУ КШМ, присоединяемся к словам Елены Меркушовой, председателя Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Но у меня вопрос. А сама мадам М
Комментарий к новости:Мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., кривосака.
05.09.19 00:20
На состоявшейся презентации книги «Мурманск в огне» присутствовали и учащиеся МБОУ КШМ. Издание произвело неизгладимое впечатление на учащихся и меня лично (хотя меня и не было на сей презентации по о
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Мурманск в огне»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПеред выборами рост цен на бензин остановился-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 45 копеек, евро – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыРасширены полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 82 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика