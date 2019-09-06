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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.19 19:30

Активисты общественной организации «Городской комитет развития» помогают мурманчанам бороться с коммунальными проблемами

Жильцы дома № 82 по улице Александра Невского давно страдают от бездействия коммунальщиков. В отчаянии они обратились в общественную организацию «Городской комитет развития» и его активисты не остались равнодушными к беде земляков.

Плохо убранные подъезды, отсутствие косметического ремонта и старые окна – проблемы многих мурманских девятиэтажек. Дом по адресу: ул. Александра Невского, 82 – не исключение. За годы бездействия управляющей компании клубок нерешенных коммунальных вопросов стал только больше.

«Детская площадка - проходной двор, все проходят. Нет, чтобы перенести детскую площадку, а здесь сделать стоянку для машин, что-то облагородить, - говорит Ирина Хлучина, жительница дома по улице Невского, 82. – Дорога наша: здесь сделали кусочек ровненько, а здесь всё в рытвинах».

Светлана Викулова, жительница дома по улице Невского, 82, вносит некоторые уточнения: «Проблем очень много, но они все решаемые. Я думаю, сейчас новый генеральный директор Семен Борисович, он наведёт порядок».

Недавно жильцы обратились за помощью в общественную организацию «Городской комитет развития» и вот процесс пошёл. Активисты Артём Кузьмин и Татьяна Ковалева организовали встречу жителей с новым руководителем их управляющей компании.

«Буквально неделю назад к нам в комитет обратились жильцы по улице Невского, 82, попросили организовать встречу с управляющей компанией, - рассказывает Артём Кузьмин, координатор проекта «Городской комитет развития». – Так как мы сейчас плотно сотрудничаем с жилищниками, и коммунальщиками, то нам удалось для жильцов данного дома организовать встречу с директором их управляющей компании, чтобы мурманчане задали свои вопросы, а коммунальщики начали  устранять накопившиеся проблемы».

Татьяна Ковалева, координатор проекта «Городской комитет развития», дополняет общественника: «Тут очень активные жильцы. Есть такие, кто по пять и более раз ходили в управляющую компанию, писали заявления. Не было никакой реакции, не реагировали на их обращения. Но сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки».

Работы предстоит много. Однако новый директор управляющей компании, которая обслуживает дом на ул. Александра Невского, 82, не боится трудностей и готов их решать.

«Сейчас из жильцов мы выберем самого инициативного, договоримся с ним, - предлагает пути решения проблем Семён Ситник, генеральный директор управляющей компании. - Придёт от нашей компании инженер, мы составим список проблем данного дома, составим график их устранения».

За исполнением обязательств управляющей компании пристально будет следить активисты Городского комитета развития.

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