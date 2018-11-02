Активисты ОНФ оценили качество ремонта «убитых» дорог в Мурманской области

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги работ по ремонту автодорог, отмеченных на интерактивной карте ОНФ в регионе. Так, в 2017 и 2018 годах был выполнен ямочный ремонт проезжей части дорог «Апатиты – Кировск» и «Апатиты – Тик-Губа» - в настоящее время выбоин и ям на покрытии нет. Завершен ремонт дорожного покрытия и на всем протяжении объекта «Апатиты – аэропорт «Хибины»» - на сегодняшний день недостатков там не выявлено. В 2018 году ремонтировался участок автодороги «Пиренга – Ковдор». А вот фрагмент улицы Гладышева в Апатитах пока все еще требует вмешательства ввиду своей изношенности, но он уже включен в планы ремонтов на 2019 год по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области общественникам сообщили, что перечни региональных автодорог, подлежащих ремонту в 2019 году, будут сформированы по результатам осенних осмотров этого года.

Большая работа была проведена и в муниципалитетах. Так, выявленные жителями Кировска дефекты дорожного полотна были устранены на улицах Кирова, Комсомольская, проспекте Ленина. Ремонтируется за счет средств муниципального бюджета участок общего пользования местного значения от автодороги Кировск-Кукисвумчорр до профилактория «Тирвас».

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - одно из 12 основных направлений национальных проектов и программ «майского указа» президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. «Карта убитых дорог» ОНФ даёт прямую связь с непосредственными их пользователями. Ведь именно они, будь то пешеходы или автомобилисты, могут дать наиболее честный ответ о состоянии дорожного покрытия. На сегодняшний день на интерактивном ресурсе ОНФ жителями Мурманской области отмечено 202 участка проезжих частей общей протяженностью 53 км. 34 из них отремонтировано, на 42 выполнен ямочный ремонт. И этот результат – во многом заслуга тех, кто нанёс эти дороги на карту. Я приглашаю всех присоединиться к нашим активистам и внести свой вклад в формирование в регионе дорожного фонда надлежащего качества, - отметил активист регионального отделения ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин.