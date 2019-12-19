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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.19 19:30

Активисты ОНФ провели совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина, Президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл ежегодную большую пресс-конференцию. Глава страны ответил на самые актуальные вопросы. Внимательно за ходом мероприятия следили также и активисты Общероссийского народного фронта. Они организовали совместный просмотр и обсуждение этого мероприятия.

Один из важных вопросов, который обсуждался на пресс-конференции - медицина. Владимир Путин уделил этому особое внимание, много говорил о модернизации первичной медицинской сети, развитии детской медицины. Также обсуждался вопрос повышения зарплат врачей и тарифов обязательного медстрахования.

«Повышение тарифов ОМС, которые Владимир Владимирович не поддерживает, потому что считает, что будут размыты инфляцией,  - отметил Роман Пономарев, сопредседатель регионального отделения ОНФ. - У нас, у медиков, мысль другая. Тарифы ОМС надо повышать, так как благодаря повышению тарифов ОМС, будет повышена и,  в том числе заработная плата. Появятся новые врачи, новые медсестры».

Ещё одной темой, которую затронул Путин на встрече с журналистами, стала реализация майских указов и нацпроектов. Пересмотров целевых показателей не будет, отметил президент. Они составлены таким образом, чтобы достигнуть наиболее важных задач во всех сферах страны.

«Это действительно очень важно, - считает Ольга Дзюба, сопредседатель регионального отделения ОНФ. – Особенно для нацпроекта «Образование», за реализацией которого мы тщательно следим на территории нашего региона. В ходе реализации нацпроекта у нас строятся детские сады, планируется создание новых школ, новых учреждений дополнительного образования и также достижения определенных целевых показателей в части заработной платы».

Совместный просмотр и обсуждение пресс-конференции президента ОНФ проводили впервые. Мероприятие провели во всех регионах страны. Мурманские общественники организовали его в Северо-Западном институте (филиале) МГЭУ. За ходом конференции внимательно следили студенты, представители общественных организаций и органов исполнительной власти, всего порядка 50 человек.

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