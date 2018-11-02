Активисты ОНФ совместно с инспекторами ГИБДД и учениками гимназии № 8 раздали мурманчанам светоотражатели

Активисты Общероссийского Народного Фронта совместно с инспекторами ГИБДД и учениками восьмой гимназии раздали мурманчанам светоотражатели, сделанные руками «Молодежки ОНФ». Мероприятие проходило возле второго лицея на улице Самойловой. Наша съемочная группа присоединилась к акции.

Световой день в Мурманске заметно сократился, а это значит, что на дорогах надо быть внимательней, как водителям, так и пешеходам. И если автомобиль заметен в любое время суток, то человека в темноте почти не видно, обезопасить себя можно с помощью фликеров или светоотражающих элементов, которые легко поместить на одежду.

На улице Шмидта воспитанники восьмой гимназии вместе с сотрудниками ГИБДД и Общероссийского народного фронта раздавали прохожим светоотражающие нашивки. Как утверждают инспекторы, ношение фликеров в черте города это рекомендация, а вне его неукоснительное правило.

Такие акции в нашем городе проводятся регулярно и несмотря на то, что фликер можно считать обычной безделушкой, его значение в вопросе безопасности очень велико.