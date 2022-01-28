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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.22 19:30

Активисты организации «Дети военного Мурмана» поддерживают инициативу создания Парка Победы в столице Заполярья

Помочь им проголосовать за концепцию нового памятного места отдыха пришли волонтёры «Добровольцы». Они со слов членов общественной организации заполнили анкеты на официальном сайте.

Голосование во Всероссийском конкурсе на разработку концепции развития Парка Победы в столице Заполярья в самом разгаре. Как он будет выглядеть, сейчас решают горожане и гости заполярной столицы. Речь об обустройстве территории сопки Зелёный мыс, на вершине которой находится мурманский «Алёша». Члены организации «Дети военного Мурмана» также присоединились к акции.

Фаина Лукьянова, член общественной организации «Дети военного Мурмана»: «Я считаю, что там должно быть удобно молодым, детям и пожилым. Чтобы не забираться по горкам, скалам летом, чтобы компактненько было. В центре, где-то, конечно, в центре. Может, на улице, где сноска домов старых предусмотрена».

По мнению представителей организации «Дети военного Мурмана», новый парк должен появиться обязательно. Юрий Ликатов, например, видит его масштабным – от памятника Защитникам советского Заполярья  до мемориала «Печной трубе».

При помощи волонтёров, которые пришли в их клуб, он и единомышленники проголосовали за концепцию благоустройства. Но помимо этого объекта Юрий Ликатов хочет видеть в Мурманске и новые мемориалы.

Юрий Ликатов, председатель общественной организации «Дети военного Мурмана»: «Ещё я бы хотел предложить памятник «Дети войны 41-45 года». Такой, значит, высотой 1,20-1,30 и пьедестал высотой один метр. Очень хорошо будет смотреться. Не обязательно он в Парке Победы, можно установить там, где шпиль на площади Пять Углов».

У будущего парка есть две составляющие: историческая память и сохранение природы края. Будущие создатели хотят, чтобы предлагаемые концепции учитывали и развивали обе эти составляющие. Голосование за облик нового парка продлится до 15 февраля. Его результаты будут учтены при формировании технического задания.

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