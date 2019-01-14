Активисты организации «Природа и Молодёжь» провели очередную акцию по сбору макулатуры

В минувшие выходные активисты устроили традиционный день приёма макулатуры. Ресурсов больше не становится, говорят эксперты, развитые страны уже давно перешли на систему переработки и вторичного использования сырья. Россия и Мурманск - не исключение. Но пока мы выступаем в роли догоняющих.

Каждый месяц в столице Заполярья активисты общественной организации «Природа и Молодёжь» проводят акцию, во время которой каждый желающий может сдать макулатуру.

Как считает Дарья Матвеенкова, координатор проекта, на эту услугу в областном центре есть спрос у жителей. По её словам, с каждым разом участников акции становится всё больше. Больше всего макулатуры привозят организации, которые сдают старые отчёты и бухгалтерские архивы. А вот обычные горожане чаще всего приносят старые журналы или книги. К слову, если какое-нибудь произведения нравятся мурманчанам, то активисты с удовольствием отдают книги, но в обмен на макулатуру.

- Я раз десять уже приезжал сюда, - рассказывает Роман Лобода, участник акции. - Один раз приехали, и было такое ощущение, что тут полгорода приехало сдавать бумагу.

Помимо макулатуры общественники принимают отработанные батарейки и старые вещи, которые отдают нуждающимся.

Напомним, что в нашем регионе уже запущена новая система обращения с отходами. Создан специальный полигон, который находится в Междуречье. Там сырьё будут сортировать и отправлять на дальнейшую переработку. Это позволит не только снизить количество свалок, но и рационально использовать многие ресурсы.