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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30

Активисты организации «Природа и молодёжь» развивают новые площадки для общения северян

5 июня в России отмечается День Эколога. В этот день традиционно проходит множество мероприятий, направленных на то, чтобы обратить внимание общественности к проблемам окружающей среды. Участники  мурманской организации «Природа и молодёжь» решили подготовиться заранее к профессиональному празднику, презентовав экспериментальные акции уже в минувшие выходные.

В столице Заполярья ко Дню эколога  участники  и волонтеры организации «Природа и молодёжь»  подготовили площадки, которые направлены на то, чтобы помочь людям совместить приятное с полезным, например, обменять или отдать на благотворительные цели  старые и ненужные вещи. Или стать одним из волонтеров и помогать сохранить  экологию нашего региона.

- Основная наша аудитория - это молодёжь, говорит Алексей Захаренко,  председатель организации «Природа и молодёжь». - Мы считаем, что именно с молодёжи должно начинаться воспитание экологической сознательности у населения.

Буккросинг - это акция, во время которой можно будет обменяться книгами, а фримаркет – это бесплатный обмен вещами. Активисты организации «Природа и молодёжь» презентовали новый эксперимент фитокроссинг. Если среди горожан эта акция будет популярна, то она будет работать и в будущем,  как и две традиционные площадки.

- Мы решили создать дружественную атмосферу с несколькими площадками. У нас будет и фитокроссинг - обмен растениями, - делится задумками Дарья Матвеенкова,  информационный сотрудник организации «Природа и молодёжь». - Мне кажется, что такого у нас пока ещё не было. Можно, например, садовые саженцы обменивать, либо домашние растения. Превратить обычные пластиковые канализационные трубы в импровизированный огород участникам «Природы и молодёжь» тоже не сложно. Петрушка, укроп, салаты – через пару месяцев экологи ожидают большой урожай. Посмотреть и посетить площадки можно каждое воскресенье - с14 до 18 часов.

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