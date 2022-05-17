Активисты Партии пенсионеров при поддержке специалистов сети лабораторий «CMD» провели акцию по забору анализов у пожилых мурманчан на дому

За состоянием своего здоровья нужно регулярно следить, особенно людям в возрасте. Памятуя об этом, активисты Партии пенсионеров совместно с сетью лабораторий «CMD» организовали для пожилых мурманчан бесплатную сдачу анализов прямо на дому.

Людям в возрасте приходится следить за своим здоровьем очень внимательно, правда, получается это не всегда. Кому-то неудобно добираться до поликлиники, кто-то испытывает трудности при ходьбе, а кто-то просто не придаёт своим недугам большого значения. Однако, если есть возможность пройти часть исследований на дому, то горожане с удовольствием пользуются услугой. Именно такой подарок и преподнесла мурманчанам Партия пенсионеров, обратившись за помощью в Центр молекулярной диагностики «CMD», отделения которого расположены в Мурманске на улицах Лобова и Беринга. На предложение оказать спонсорскую помощь в проведении акции специалисты Центра откликнулись сразу же.

Марина Волкова, директор медицинских клиник «CMD» в Мурманске на улицах Лобова и Беринга: «Людям старшего возраста нет необходимости находится в очереди, тратить время на дорогу. А зимой у нас бывает скользко. Им можно воспользоваться услугой выезда на дом. Мы с удовольствием выезжаем, эту услугу оказываем. Есть у нас выездная служба, можно взять все виды исследований. Мы расскажем полностью про подготовку, безусловно, это удобно. Иногда есть люди с ограниченными возможностями – мы к ним тоже выезжаем».

Забор анализов у участников акции Партии пенсионеров организован на безвозмездной основе, он включает в себя стандартный блок лабораторных исследований. Первой, к кому в квартиру пришла медсестра из «CMD», оказалась Елена Селитра. Ветеран труда живёт в Мурманске уже больше 50 лет, а в настоящее время она присматривает за внуком. По словам Елены Кирилловны, сдавать анализы на дому гораздо удобнее, чем в обычной поликлинике.

Елена Селитра, пенсионерка: «Конечно, удобнее дома – никуда не надо ходить. Не надо в очереди стоять, пришла медсестра и всё сделала».

А вот Лидия Дмитрошкина, которую также посетила сотрудница «CMD», коренная мурманчанка. Как утверждает бывший педагог, она занимается скандинавской ходьбой, старается побольше гулять, за здоровьем своим следит. Как нам призналась Лидия Сергеевна, оказание такой помощи на дому значительно упрощает жизнь.

Лидия Дмитрошкина, пенсионерка: «Я даже не знаю, как сказать! Это очень здорово, конечно. Это очень здорово! Ну, потому что, сами понимаете, к врачу очень ложно попасть, чтобы анализы сдать».

Результаты исследований будут готовы в течение нескольких дней. К слову, эта акция – не единственная из организованных Партией пенсионеров с заботой о старшем поколении.