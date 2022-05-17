Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%12 кинокомпаний планируют снимать в Мурманской области в 2022-2023 годах художественные фильмы, сериалы и документальные проекты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.22 19:30

Активисты Партии пенсионеров при поддержке специалистов сети лабораторий «CMD» провели акцию по забору анализов у пожилых мурманчан на дому

За состоянием своего здоровья нужно регулярно следить, особенно людям в возрасте. Памятуя об этом, активисты Партии пенсионеров совместно с сетью лабораторий «CMD» организовали для пожилых мурманчан бесплатную сдачу анализов прямо на дому.

Людям в возрасте приходится следить за своим здоровьем очень внимательно, правда, получается это не всегда. Кому-то неудобно добираться до поликлиники, кто-то испытывает трудности при ходьбе, а кто-то просто не придаёт своим недугам большого значения. Однако, если есть возможность пройти часть исследований на дому, то горожане с удовольствием пользуются услугой. Именно такой подарок и преподнесла мурманчанам Партия пенсионеров, обратившись за помощью в Центр молекулярной диагностики «CMD», отделения которого расположены в Мурманске на улицах Лобова и Беринга. На предложение оказать спонсорскую помощь в проведении акции специалисты Центра откликнулись сразу же.

Марина Волкова, директор медицинских клиник «CMD» в Мурманске на улицах Лобова и Беринга: «Людям старшего возраста нет необходимости находится в очереди, тратить время на дорогу. А зимой у нас бывает скользко. Им можно воспользоваться услугой выезда на дом. Мы с удовольствием выезжаем, эту услугу оказываем. Есть у нас выездная служба, можно взять все виды исследований. Мы расскажем полностью про подготовку, безусловно, это удобно. Иногда есть люди с ограниченными возможностями – мы к ним тоже выезжаем».

Забор анализов у участников акции Партии пенсионеров организован на безвозмездной основе, он включает в себя стандартный блок лабораторных исследований. Первой, к кому в квартиру пришла медсестра из «CMD», оказалась Елена Селитра. Ветеран труда живёт в Мурманске уже больше 50 лет, а в настоящее время она присматривает за внуком. По словам Елены Кирилловны, сдавать анализы на дому гораздо удобнее, чем в обычной поликлинике.

Елена Селитра, пенсионерка: «Конечно, удобнее дома – никуда не надо ходить. Не надо в очереди стоять, пришла медсестра и всё сделала».

А вот Лидия Дмитрошкина, которую также посетила сотрудница «CMD», коренная мурманчанка. Как утверждает бывший педагог, она занимается скандинавской ходьбой, старается побольше гулять, за здоровьем своим следит. Как нам призналась Лидия Сергеевна, оказание такой помощи на дому значительно упрощает жизнь.

Лидия Дмитрошкина, пенсионерка: «Я даже не знаю, как сказать! Это очень здорово, конечно. Это очень здорово! Ну, потому что, сами понимаете, к врачу очень ложно попасть, чтобы анализы сдать».

Результаты исследований будут готовы в течение нескольких дней. К слову, эта акция – не единственная из организованных Партией пенсионеров с заботой о старшем поколении.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар окреп почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)«Как погасить долги?» – самый популярный вопрос на «горячую линию» АО «Ситиматик» в Мурманске в мае-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика