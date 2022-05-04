Активисты Партии пенсионеров вышли на субботник во флотской столице

К участию в нём присоединились представители регионального отделения Партии пенсионеров.

Чтобы очистить Мурманск после продолжительной зимы к приближающемуся великому празднику, на улицы города вышли и сторонники Партии пенсионеров с волонтёрами.

Анастасия Карева, председатель регионального отделения «Российская партия пенсионеров»: «В Мурманске проходят общегородские субботники, Партия пенсионеров тоже присоединилась к этой акции. Позвали наших сторонников и волонтёров, молодёжь Мурманска и сегодня наводим порядок у памятника героям-североморцам».

Совместными усилиями активисты убрали обширную территорию вокруг памятника, расположенном на одноименном проспекте.

Иван Маслеников, волонтёр: «Мы успели почистить лестницу, собрать несколько мешков мусора. Сейчас мы разрыхляем снег, чтобы потом его убрать».

Партия пенсионеров активно участвует в жизни города, вовлекая к участию в таких акциях как можно больше молодёжи и неравнодушных людей.