Активная и интересная старость - Андрей Иванов, депутат Мурманской областной Думы встретился с пожилыми северянами

В Социально-реабилитационном отделении Мурманска состоялась интеллектуальная игра «Эрудит права» в рамках социально-просветительского проекта «Пенсия: вчера, сегодня и завтра».

Активная и интересная старость. В рамках проекта «Пенсия: вчера, сегодня и завтра» проходит немало мероприятия для пожилых людей. В том числе и интеллектуальная игра «Эрудит права», состоявшаяся на площадке Социально-реабилитационного центра на улице Шевченко в Мурманске.

Анна Васильева, руководитель проекта «Пенсия: вчера, сегодня и завтра»: «Проект реализуется уже на протяжении трёх лет под эгидой уполномоченного по правам человека Мурманской области, регионального отделением Союза пенсионеров РФ, отделения Пенсионного фонда по Мурманской области и МАГУ. Цель нашего проекта – это повышение грамотности в области пенсионного законодательства. Работаем мы как со школьниками, студентами и с гражданами пенсионного возраста и пред пенсионного».

Для пенсионеров подготовили игру с тремя разными турами. Разделившись на 4 команды, они должны были назвать памятники Мурманска, угадать предметы современной техники, а также узнать сказку с измененной трактовкой. После подсчета результатов участникам вручили дипломы и сладкие призы.

Андрей Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Одна из проблем - собраться вместе, пообщаться, потому что, как правило, уже в возрасте люди чувствуют себя одинокими, как-то отдаляются от коллективов трудовых. Пенсия, одним словом. А здесь они находят друг друга, какая живая аудитория. Мы сейчас посмотрели, как приятно, что у людей одно общее дело, огонёк в глазах горит. А самое главное, общение».

Леонид Борщенко, участник интеллектуальной игры «Эрудит права»: «Конечно нравится, что не забывают нас, приходят сюда, думают о нас. Мы когда-то думали о детях, теперь дети думают о нас».

Социально-просветительский проект «Пенсия: вчера, сегодня и завтра» продолжает свою деятельность и готовит ещё много разных и интересных проектов, в которых принять участие сможет каждый пенсионер при своём желании.

Также в рамках проекта организуют и другие интересные встречи, различные квесты, творческие конкурсы.